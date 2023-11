Alcaraz-Medvedev, Atp Finals: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Medvedev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Quarta ed ultima giornata di round robin alle Atp Finals 2023. Dalla prima delle due sfide in programma oggi potrebbe uscire il nome dell’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani. L’altoatesino, passato come primo all’interno del gruppo Verde (davanti a Djokovic) incontrerà sul suo percorso verso il sogno finale il secondo classificato nel gruppo Rosso, attualmente comandato da Daniil Medvedev, già a quota due vittorie.

Il russo, che apprezza particolarmente la superfice del Pala Alpitour torinese, è già certo di giocare la semifinale ma rimane da stabilire la posizione: passerà come primo o come secondo? In caso di successo contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz non ci sarebbero dubbi: Medvedev chiuderebbe davanti a tutti in classifica, ritrovandosi Djokovic in semifinale. Lo spagnolo invece non può fare molti calcoli: sconfitto all’esordio da Alexander Zverev, con una vittoria staccherebbe il pass per la fase ad eliminazione diretta e la posizione sarà determinata dal numero di set vinti. Se piegherà in due parziali il moscovita volerebbe in cima, superando lo stesso Medvedev, mentre se la spunterà in tre set bisognerà attendere l’esito del match serale tra il tedesco e Andrey Rublev, già eliminato.

Parità nei quattro precedenti

La sensazione, tuttavia, è che entrambi vogliano vincere: è uno scontro tra due tra i primi 3 al mondo ed in palio ci sono anche punti e soprattutto tanti soldi.

Medvedev finora ha domato Rublev e Zverev senza patemi, non concedendo loro neppure un set. Alcaraz invece ha avuto vita facile solamente nella seconda partita con Rublev, approfittando dell’elevato numero di gratuiti del russo, che come al solito si è fatto sopraffare dal nervosismo. Si tratta del quinto testa a testa tra il moscovita e il murciano: i precedenti giocati finora raccontano di due vittorie per parte. Lo scorso marzo, sul cemento di Indian Wells, Alcaraz si impose in due set, con Medvedev che si prese la rivincita all’ultimo US Open, eliminando lo spagnolo ed impedendogli di incontrare Djokovic in finale.