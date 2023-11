I pronostici di venerdì 17 novembre: qualificazioni Europei e Mondiali

I pronostici di venerdì 17 novembre: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e ai Mondiali del 2026.

La nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti scende in campo questa sera contro la Macedonia del Nord con l’imperativo di vincere per arrivare alla decisiva sfida contro l’Ucraina di lunedì prossimo con due risultati su tre a disposizione.

Battendo infatti la nazionale che l’ha eliminata negli spareggi per la qualificazione ai Mondiali, l’Italia raggiungerebbe in classifica l’Ucraina con il vantaggio della vittoria all’andata nello scontro diretto. Nonostante la sconfitta, nella recente partita con l’Inghilterra si sono intravisti numerosi segnali positivi: probabile una vittoria con almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Attesa una goleada da parte dell’Inghilterra contro Malta, tra le partite da almeno un gol per squadra occhio invece a Danimarca-Slovenia e Polonia-Repubblica Ceca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Danimarca vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Danimarca-Slovenia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Albania (in Moldavia-Albania, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Finlandia (in Finlandia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Italia (in Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Montenegro (in Montenegro-Lituania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Argentina (in Argentina-Uruguay, Qualificazioni Mondiali, ore 01:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ucraina-Lussemburgo, Qualificazioni Europei U21, ore 19:00

• Inghilterra-Malta, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Spagna-Ungheria, Qualificazioni Europei U21, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Austria-Francia, Qualificazioni Europei U21, ore 18:30

• Danimarca-Slovenia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Polonia-Repubblica Ceca, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Polonia-Repubblica Ceca, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)