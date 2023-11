Inghilterra-Malta è un match della nona giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Mancano due giornate alla fine delle qualificazioni ma l’Inghilterra fa parte del ristretto gruppo di squadre (otto) che si sono già assicurate un pass per l’Europeo tedesco, in programma la prossima estate. La vittoria decisiva è arrivata lo scorso ottobre, al termine della sfida con l’Italia a Wembley: dopo il gol di Scamacca, gli uomini di Gareth Southgate sono saliti in cattedra, sgretolando lentamente le certezze degli azzurri.

Due gol dello scatenato Kane e uno di Rashford hanno ribaltato la squadra di Spalletti (3-1) e permesso agli inglesi di chiudere i giochi con due turni d’anticipo. Blindato anche il primo posto, visto che all’Inghilterra basterà collezionare un punto nelle prossime due partite (Malta e Macedonia del Nord) per finire davanti a tutti e fare in modo di partire dalla prima fascia al momento del sorteggio dei gironi di Euro 2024. Non possono permettersi distrazioni, dunque, Kane e compagni, anche se Southgate coglierà l’occasione per regalare minuti a chi finora ha giocato poco, facendo qualche esperimento. Il commissario tecnico non potrà contare su Jude Bellingham: il fenomenale centrocampista del Real Madrid ha lasciato il ritiro per un problema alla spalla. Oltre a lui mancheranno all’appello anche Colwill, Maddison, Wilson e Dunk: convocati in extremis Palmer, Lewis e Konsa.

Contro Malta, nella formazione iniziale, potrebbero quindi trovare spazio Guéhi, Gallagher, Bowen e Alexander-Arnold. In porta giocherà Johnstone del Crystal Palace.

Nonostante il corposo turnover, l’Inghilterra dovrebbe ottenere un’altra vittoria larga contro una selezione che non ha collezionato neppure un punto in sette partite, alla stregua di San Marino, Gibilterra, Cipro e Liechtenstein. Soltanto due i gol realizzati finora dagli uomini di Michele Marcolini, che nella capitale inglese faranno fatica a limitare i danni.

Come vedere Inghilterra-Malta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inghilterra e Malta è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inghilterra di alzerà il piede dall’acceleratore e malgrado abbia già qualificazione e primo posto in tasca dovrebbe segnare dai tre ai sei gol contro la modesta selezione maltese.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Malta

INGHILTERRA (4-3-3): Johnstone; Walker, Guéhi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Henderson, Gallagher; Bowen, Kane, Foden.

MALTA (3-4-1-2): Bonello; S. Borg, J. Borg, Pepe; Attard, N. Muscat, Guillaumier, Camenzuli; Teuma; Jones, P. Mbong.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0