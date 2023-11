Sinner-Rune, Atp Finals: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Sinner-Rune è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner due giorni fa ha sfatato l’ennesimo tabù, prendendosi lo scalpo di un mostro sacro come Novak Djokovic, il tennista più vincente di sempre e favoritissimo per la vittoria alle Finals 2023. Non c’era mai riuscito prima, l’altoatesino.

In un Pala Alpitour che “ruggiva” quasi esclusivamente per lui, si è imposto in tre set (7-5 6-7 7-6) sul serbo ed ha fatto registrare un altro piccolo record, battendo per la seconda volta nella stessa stagione il giocatore numero uno al mondo dopo il successo ottenuto ai danni di Carlos Alcaraz a Miami lo scorso aprile. Una prestazione sensazionale da parte dell’azzurro, che non ha fatto altro che confermare gli incredibili progressi raggiunti nella seconda parte di questo 2023. La crescita di Sinner è ormai sotto gli occhi di tutti: ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, soprattutto su quella che è da sempre la sua superficie preferita, il cemento indoor. Ora, però, non ci si può cullare sugli allori: bisogna conquistare la semifinale e per farlo il numero 4 del ranking Atp deve battere il danese Holger Rune, altra sua “bestia nera” (0-2 nei precedenti).

Sinner, per la semifinale serve un altro sforzo

Nonostante il successo contro Djokovic, infatti, Sinner non è ancora qualificato, Ne ha vinte due su due, ma servirà un piccolo sforzo per accedere al turno successivo.

Certo, molto dipenderà dal match che si giocherà qualche ora prima tra Djokovic e Hurkacz, il giocatore ha preso il posto dell’infortunato Tsitsipas. Se il polacco, ad esempio, dovesse vincere almeno un set contro Nole, Sinner sarebbe già in semifinale ancora prima di scendere in campo contro Rune. Se Djokovic invece prevarrà in due parziali, a quel punto l’azzurro dovrà obbligatoriamente vincere almeno un set nella sfida generazionale con il danese. Il nativo di San Candido, tuttavia, non ha alcuna intenzione di fare calcoli. Come non li farà Rune, che nel primo match ha messo in grande difficoltà Djokovic, arrendendosi solo dopo tre ore di gioco. I precedenti, dicevamo, sorridono al classe ’03: a Sofia, nel 2022, Sinner si ritirò sul risultato di 1-1; più dolorosa invece la sconfitta dello scorso aprile a Montecarlo, con Rune che riuscì a spuntarla dopo aver perso nettamente il primo set.