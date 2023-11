Kazakistan-San Marino, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Kazakistan-San Marino è un match valido per la nona giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 16:00: pronostici.

Battere San Marino e Slovenia e sperare in uno o più passi falsi delle due selezioni che in questo momento sono davanti in classifica, con 4 punti in più. Insomma, al Kazakistan serve un miracolo sportivo per conquistare una storica qualificazione diretta ai prossimi campionati europei. Gli uomini di Magomed Adiev a due giornate dal termine sono terzi a quota 15 punti, davanti a Finlandia, Irlanda del Nord e San Marino.

Se non dovessero riuscire nell’impresa, tuttavia, i kazaki sono già sicuri di disputare gli spareggi in programma a marzo, in virtù della vittoria della propria lega (quella C) nell’ultima edizione della Nations League. La speranza di partecipare alla prima fase finale di una manifestazione internazionale è dunque ancora viva. Ma, al di là di quello che succederà da qui alla prossima primavera, il Kazakistan negli ultimi anni ha dato prova di essere diventato competitivo. Non più una delle classiche squadre-materasso ma una rappresentativa che attraverso il duro lavoro può ambire a prendere parte ad un torneo importante, forse impensabile fino a qualche tempo fa.

Per mere ragioni geografiche, per San Marino sarà impossibile seguire le orme dei kazaki: la selezione della piccola Repubblica non riesce ad evitare la sconfitta in un match ufficiale dal novembre 2020, quando pareggiò 0-0 con Gibilterra in Nations League.

Una soddisfazione, tutt’altro che banale, i Titani di Fabrizio Costantini se la sono tolta e cioè quella di fare gol ad una nazionale blasonata come la Danimarca. Un mese fa i danesi hanno avuto la meglio “solo” 2-1 sui sammarinesi, che avevano addirittura momentaneamente pareggiato con Golinucci. L’ultimo gol San Marino l’aveva realizzato due anni fa contro la Polonia.

Come vedere Kazakistan-San Marino in diretta tv e in streaming

Kazakistan-San Marino è in programma venerdì alle 16:00 e si giocherà all’Astana Arena di Astana, in Kazakistan. In Italia il match non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti delle partite di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La vittoria ovviamente non è in discussione per un Kazakistan che già all’andata ebbe la meglio 3-0 su San Marino. Anche in questo caso i kazaki dovrebbero segnare almeno 3 gol.

Le probabili formazioni di Kazakistan-San Marino

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Darabayev, Beysebekov, Vorogovskiy; Chesnokov, Orazov; Aymbetov.

SAN MARINO (5-3-2): Benedettini; D’Addario, Di Maio, Rossi, Fabbri, Tosi; Golinucci, Mularoni, Battistini; Lazzari, Nanni.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0