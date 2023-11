Moldavia-Albania, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Moldavia-Albania è un match della nona giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: pronostici.

Traguardo ormai vicino per l’Albania, che per la seconda volta nella sua storia potrebbe prendere parte alla fase finale dei campionati europei. Risale all’edizione 2016, quella organizzata dalla Francia e vinta dal Portogallo, l’unica partecipazione delle Shqiponjat, che con l’italiano Gianni De Biasi al timone non riuscirono a superare la fase a gironi.

Il “condottiero” stavolta è brasiliano: si tratta di Sylvinho, ex difensore dell’Arsenal e che in passato fu anche collaboratore di Roberto Mancini. La sua Albania, piena zeppa di giocatori che militano nella nostra Serie A, è cresciuta partita dopo partita: dopo l’esordio negativo con la Polonia, i rossoneri non hanno più perso, facendo registrare quattro vittorie e un pareggio. I 13 punti conquistati in 6 giornate consentono a Bajrami e compagni di guardare tutti dall’alto verso il basso, comprese le più quotate Repubblica Ceca e Polonia. Con due turni ancora da giocare l’Albania si qualificherà in caso di vittoria in Moldavia oppure se nell’altra partita i polacchi, soltanto terzi ed a rischio eliminazione, avranno la meglio sui cechi. È quasi fatta, insomma, anche se nell’ultimo match Sylvinho e i suoi uomini se la vedranno con le Isole Faroe, fanalino di coda del girone e già fuori dai giochi.

L’Albania dovrà tuttavia fare molta attenzione ad una Moldavia che può ancora sognare la qualificazione diretta, dovendo disputare ancora due partite ed avendo solo due punti in meno rispetto alla Repubblica Ceca, seconda a quota 11.

La selezione di Sergei Clescenco si è dimostrata più ostica del previsto: in sei partite ha incassato una sola sconfitta, arrendendosi 2-0 all’Albania lo scorso giugno nella sfida di Tirana. Si tratta di un passo avanti significativo per una nazionale che sembrava rassegnata a lottare con le Faroe per evitare l’ultimo posto.

Come vedere Moldavia-Albania in diretta tv e in streaming

Moldavia-Albania è in programma venerdì alle 18:00 e si giocherà allo Stadionul Zimbru di Chisinau, in Moldavia. In Italia il match non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti delle partite di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Una trasferta che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto per un’Albania costretta a fare i conti anche con una certa pressione. La Moldavia, infatti, davanti al proprio pubblico finora ha fermato sia Repubblica Ceca che Polonia e verosimilmente venderà cara la pelle. Immaginiamo un successo risicato degli albanesi in un match in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre, come all’andata.

Le probabili formazioni di Moldavia-Albania

MOLDAVIA (5-4-1): Railean; Revenco, Craciun, Baboglo, Marandici, Reabciuk; Postolachi, Motpan, Rata, Cojocaru; Nicolaescu.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Bajrami; Asllani, Cikalleshi, Seferi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1