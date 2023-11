Finlandia-Irlanda del Nord, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Finlandia-Irlanda del Nord è un match valido per la nona giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: pronostici.

Finlandia quarta a quota 12 punti, Irlanda del Nord soltanto quinta con sei punti in meno. La corsa per i primi due posti non riguarda più nessuna delle due: il tempo per colmare il divario nei confronti di Slovenia e Danimarca, le due squadre che con ogni probabilità entro la prossima settimana strapperanno un pass diretto per Germania 2024, è ormai scaduto.

Per gli scandinavi sono state fatali le tre sconfitte consecutive contro Danimarca, Slovenia e Kazakistan: la selezione di Markku Kanerva è improvvisamente precipitata, incassando sei gol complessivi e segnandone solamente uno. Un rendimento a dir poco disastroso, dunque, tra settembre e ottobre (ad esclusione della vittoria nella trasferta kazaka). Eppure c’è stato un momento, in questa campagna di qualificazione, in cui sembrava che Pukki e compagni fossero in piena corsa, grazie alle quattro vittorie di fila seguite alla sconfitta con i danesi all’esordio. Ma da allora la Finlandia non ha più collezionato punti e adesso dovrà accontentarsi del “salvagente” degli spareggi, l’unico modo rimasto per non mancare l’appuntamento continentale, in programma la prossima estate.

La Finlandia, infatti, è una di quelle selezioni che sono già sicure di un posto nei playoff in virtù del piazzamento nell’ultima Nations League.

Ad oggi – si tratta in ogni caso di dati parziali, dovendosi ancora giocare due turni – Kanerva e i suoi uomini sarebbero inseriti nel percorso B, formato anche da Israele, Bosnia e Islanda: non tutto è perduto. Niente “paracadute” invece per l’Irlanda del Nord. I britannici si sono resi protagonisti di un cammino deludente, riuscendo a prevalere esclusivamente su San Marino, battuto sia all’andata che al ritorno. In attesa di tempi migliori, la rappresentativa guidata da Michael O’Neill tenterà di evitare la sconfitta in una partita che ha ben poco da dire, visto che la qualificazione diretta è un miraggio per entrambe.

Come vedere Finlandia-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

Finlandia-Irlanda del Nord è in programma venerdì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. In Italia il match non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti delle partite di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La Finlandia, come all’andata (0-1) dovrebbe riuscire a prevalere sui nordirlandesi e dunque a mettere fine all’emorragia di sconfitte. Non è da escludere che gli scandinavi tornino a far registrare un clean sheet dopo tre partite.

Le probabili formazioni di Finlandia-Irlanda del Nord

FINLANDIA (3-4-3): Hradecky; Jensen, Hoskonen, Ivanov; Soiri, Kairinen, Kamara, Hakans; Pukki, Kallman, Taylor.

IRLANDA DEL NORD (4-5-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard, Lewis; Smyth, Thompson, Saville, Lyon, Taylor; Magennis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0