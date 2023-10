Finlandia-Kazakistan, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Finlandia-Kazakistan è un match valido per l’ottava giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 18:00: tv, pronostici.

Uno dei più classici casi in cui un pareggio non servirebbe davvero a nessuno. Finlandia e Kazakistan, dopo i risultati di sabato scorso – entrambe hanno perso rispettivamente con la prima e la seconda del girone, Slovenia e Danimarca – sono obbligate a vincere per continuare a sperare di raggiungere uno dei primi due posti.

Chi, infatti, perderà questo scontro da dentro o fuori può scordarsi la qualificazione diretta a Germania 2024. Tuttavia, il Kazakistan, a differenza della Finlandia, ha in tasca un ultimo “jolly” grazie alla vittoria del proprio girone di Nations League. Nel caso in cui non ce la dovesse fare ad arrivare tra le prime due, è già certo di un posto negli spareggi. Ma andiamo a vedere la classifica per avere le idee più chiare: Slovenia e Danimarca, quando mancano tre giornate alla fine delle qualificazioni canoniche, hanno 16 punti, quattro in più dell’accoppiata Finlandia-Kazakistan. I danesi però in questo turno avranno vita facile con San Marino ed anche la Slovenia ha buone possibilità di farcela contro un’Irlanda del Nord già fuori dai giochi.

Ecco perché un pareggio non sarebbe utile né agli uomini di Markku Kanerva, né a quelli di Magomed Adiev, quasi costretti a prendersi l’intera posta in palio per “sopravvivere”.

La Finlandia sabato è caduta per la seconda volta di fila a Lubiana: una sconfitta nettissima (3-0, doppietta del gioiellino Sesko) che potrebbe costare cara agli scandinavi, crollati proprio nei due appuntamenti più importanti (Danimarca e Slovenia) dopo quattro vittorie di fila. Al Kazakistan, invece, non è riuscita un’altra rimonta sui danesi: Eriksen e compagni stavolta hanno avuto vita facile, aggiudicandosi la sfida del Parken (3-1).

Come vedere Finlandia-Kazakistan in diretta tv e in streaming

Finlandia-Kazakistan è in programma martedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti delle gare di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il pareggio, come detto, serve a poco. E probabilmente chi si gioca proprio tutto in questa sfida è la Finlandia, che a differenza del Kazakistan non ha il paracadute dei playoff. Diamo fiducia agli scandinavi, che già lo scorso settembre furono capaci di spuntala di misura ad Astana (0-1): decisivo il gol di Antman nel finale di una sfida molto equilibrata.

Le probabili formazioni di Finlandia-Kazakistan

FINLANDIA (3-4-3): Hradecky; Hoskonen, Ivanov, Vaisanen; Alho, Schuller, Kamara, Uronen; Kallmann, Pukki, Pohjanpalo.

KAZAKISTAN (3-4-3): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Zaynutdinov, Kuat, Dosmagambetov; Orazov, Aymbetov, Samorodov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0