Un romantico pit-stop per il campione di F1: Las Vegas può aspettare

F1, il pilota ha deciso di ricaricare le pile in vista del Gran Premio di Las Vegas in un modo molto speciale: con lui c’era una sirena.

I primi avvistamenti risalgono allo scorso mese di agosto. Mentre Charles Leclerc era in Corsica in compagnia della sua nuova fidanzata, Alexandra Saint-Mleux, uno dei suoi colleghi stava approfondendo, nella magica Sardegna, la conoscenza di una certa modella di fama internazionale.

Man mano che le settimane passavano, le voci si facevano sempre più insistenti, fino a che non è stato praticamente ufficiale. Carlos Sainz, pilota spagnolo della Ferrari, fa ormai coppia fissa con Rebecca Donaldson, top model di origini scozzesi il cui nome era già stato balzato in passato agli onori della cronaca rosa. La splendida 28enne dalle curve mozzafiato è stata per un po’ la fidanzata di Scott Disick, noto per essere comparso in Al passo con i Kardashian (stava con Kourtney, ndr) e in tutti gli spin-off del fortunatissimo reality. Prima ancora che la sua storia con lui decollasse, la bella Rebecca aveva già girato il mondo. Ha iniziato a sfilare a soli 17 anni, dopo aver partecipato ad un concorso di bellezza spinta dalla madre, e da allora non si è più fermata.

Continua a passare da un continente all’altro anche adesso che sta, appunto, insieme a un pilota di F1. A settembre era nel box di Sainz a Singapore, dettaglio che aveva fugato ogni dubbio circa la natura della loro relazione. Al party di fine Gran Premio si erano poi lanciati in pista insieme e avevano ballato fino all’alba, a riprova del feeling che già c’era a quel tempo fra loro.

F1, Sainz ricarica le pile con Rebecca in vista di Las Vegas

La storia tra Rebecca procede insomma a gonfie vele, tanto che il pilota, prima che scoccasse l’ora dell’appuntamento di Las Vegas, ha ben pensato di concedersi un romanticissimo pit-stop insieme alla sua modella preferita.

I due piccioncini hanno trascorso qualche giorno alle Bahamas. Tra snorkeling e cene a lume di candela, ozio in riva all’oceano, surf e golf, la seconda passione di Sainz, se la sono spassati come se non ci fosse un domani. E hanno anche documentato il tutto sui social network, confermando, se mai ve ne fosse bisogno, di essere lì insieme.

Ha scelto il modo migliore per ricaricare le pile in vista del prossimo Gran Premio, insomma, il pilota rosso, che spera di replicare in Nevada quel che ha fatto in Asia: interrompere, cioè, l’egemonia Red Bull. Chissà che stare con Rebecca non possa averlo, in questo senso, ispirato.