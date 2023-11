Polonia-Repubblica Ceca, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Polonia-Repubblica Ceca è un match valido per la nona giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Un ultimatum per la Polonia. Vincere per scavalcare in classifica la Repubblica Ceca e poi sperare che i cechi – circostanza abbastanza improbabile – non battano la Moldavia nell’ultima giornata. Lewandowski e compagni, infatti, hanno giocato una partita in più rispetto alle due selezioni che attualmente occupano i primi due posti del gruppo E.

In vetta c’è l’Albania, ormai a un passo dal traguardo: per gli uomini di Sylvinho è fatta se riusciranno ad evitare la sconfitta in Moldavia. La corsa, i polacchi, dovranno farla sulla rappresentativa allenata da Jaroslav Silhavy, che però potrebbe effettuare il controsorpasso nell’ultimo turno, quando la Polonia riposerà. Verosimilmente, dunque, i biancorossi dovranno ricorrere agli spareggi di marzo per partecipare ad Euro 2024. Se non dovessero riuscire a strappare un pass diretto, c’è difatti un’altra strada, quella dei playoff, per raggiungere l’Europeo tedesco. La Polonia con ogni probabilità si ritroverà nel percorso finale A, quello in cui – facendo gli opportuni scongiuri – capiterebbe l’Italia di Spalletti se fallisse il sorpasso sull’Ucraina ed arrivasse terza nel proprio girone.

Discorso diverso per la Repubblica Ceca, che potrebbe addirittura festeggiare con un turno d’anticipo: sarebbe fatta in caso di vittoria a Varsavia e mancato successo della Moldavia.

Gli uomini di Silhavy non hanno affatto brillato nelle gare di ottobre, perdendo in maniera netta in Albania (3-1) e battendo di misura le modeste Isole Faroe (1-0). Non ne ha saputo approfittare la Polonia, incapace di andare oltre un pareggio contro la Moldavia. I polacchi – che nel corso degli ultimi mesi hanno cambiato anche commissario tecnico, esonerando l’ex selezionatore del Portogallo Fernando Santos – all’andata persero 3-1 con la Repubblica Ceca: dal 2008 in poi hanno ottenuto una sola vittoria contro di loro (2015).

Come vedere Polonia-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

Polonia-Repubblica Ceca è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà al PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Polonia deve tentare il tutto per tutto anche se nelle ultime uscite, nonostante il cambio di guida tecnica, non ha entusiasmato. Saranno comunque Lewandowski e compagni a fare la partita: attesi almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Polonia-Repubblica Ceca

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior; Frankowski, Wszolek, Zielinski, S. Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Mandous; Coufal, Holes, Vitik, Jurasek; Soucek, M. Sadilek; Cerny, Lingr, Hlozek; Cvancara.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2