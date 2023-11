Danimarca-Slovenia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Danimarca-Slovenia è un match della nona giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Una vittoria per qualificarsi con un turno d’anticipo. Di fronte Danimarca e Slovenia, le due selezioni che sono attualmente al comando del gruppo H. Entrambe hanno 19 punti, con gli sloveni davanti grazie ad una migliore differenza reti (ma alla fine la prima discriminante sarà quella degli scontri diretti). L’unica insidia rimasta in questo girone è il Kazakistan, che ha 4 punti in meno e che nella prossima gara affronterà San Marino, con la concreta possibilità di fare bottino pieno.

Deludente il cammino della Danimarca, dalla quale ci si attendeva qualcosa in più essendo capitata in un girone sulla carta ampiamente alla portata. Ed invece gli scandinavi si sono complicati la vita perdendo in Kazakistan lo scorso marzo e non andando oltre un pareggio nel match d’andata con la Slovenia (1-1). Gli uomini di Kasper Hjulmand hanno accelerato solo da settembre in poi, non lasciando neanche un punto per strada contro San Marino (battuto due volte), Finlandia e Kazakistan. La Danimarca avrebbe, in ogni caso, un pass assicurato per gli spareggi ma punterà a chiudere la pratica subito: in caso di vittoria al Parken contro la Slovenia sarebbe infatti qualificata direttamente ad Euro 2024.

Stesso discorso per la selezione di Matjaz Kek, trascinata dal gioiellino del Lipsia, Benjamin Sesko. La Slovenia, tuttavia, a differenza della Danimarca non prenderebbe parte agli spareggi se non dovesse terminare il girone tra le prime due.

L’obiettivo è dunque evitare la sconfitta a Copenaghen per poi giocare per due risultati su tre – a quel punto basterebbe anche un pareggio – nell’ultima partita con il Kazakistan. Quattro le vittorie consecutive della Slovenia, che finora hanno perso solamente contro la Finlandia: la loro porta è sempre rimasta inviolata nelle ultime tre gare. Kek in attacco si affiderà alla coppia Sporar-Sesko, mentre Hjulmand dovrà rinunciare ad Eriksen e Hojlund.

Come vedere Danimarca-Slovenia in diretta tv e in streaming

Danimarca-Slovenia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La spinta del Parken dovrebbe trascinare i danesi verso il successo decisivo: la Danimarca è favorita ma, come è avvenuto in tre delle ultime cinque partite (persino contro San Marino) potrebbe incassare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Danimarca-Slovenia

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Jensen; Lindstrom, Poulsen, Daramy.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Mlakar, Elsnik, Cerin, Stojanovic; Sporar, Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1