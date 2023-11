Medvedev-Zverev, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Medvedev-Zverev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Daniil Medvedev e Alexander Zverev sono pronti a scontrarsi per la diciottesima volta nel circuito principale. Una “classica” che, curiosamente, non è mai andata in scena in un torneo del Grande Slam. L’ultimo testa a testa tra i due risale a poco più di un mese fa: a Pechino, in Cina, il russo ebbe la meglio 2-0, centrando il suo decimo successo contro il tedesco, che invece aveva prevalso lo scorso agosto sul cemento di Cincinnati.

Inutile dire che entrambi sono a loro agio su una superficie così veloce come quella torinese e non è un caso che sia il moscovita che il nativo di Amburgo (nato però da genitori russi) abbiano già in bacheca un titolo di “Maestro”. Medvedev ha vinto l’edizione 2020, l’ultima giocata a Londra, mentre Zverev si è aggiudicato quella del 2021, battendo nella finalissima proprio il campione dello US Open 2021. Un successo a testa, finora, nelle Atp Finals 2023: Medvedev, com’era prevedibile, è riuscito a domare il connazionale Rublev, restando in campo soltanto un’ora e mezza (6-4 6-2); Zverev invece ha sorpreso il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, rimontato dopo aver perso il primo set (6-7 6-3 6-4).

Due vittorie fondamentali, che gli consentono di restare in piena corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: Alcaraz e Rublev, infatti, sono già costretti ad inseguire.

Questo sarà il loro quinto testa a testa del 2023, con Zverev che l’ha spuntata solamente a Cincinnati, al termine di un match terminato dopo tre set e due ore e mezza di gioco. Medvedev cercherà il più possibile di allungare lo scambio per indurre all’errore Zverev, che al contempo può fare affidamento su un servizio davvero letale su questo tipo di superficie.

Dove vedere Medvedev-Zverev in diretta tv e streaming

Il match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023 tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev sarà trasmesso mercoledì 15 novembre in esclusiva da Sky alle 21:00. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere la sfida Medvedev-Zverev anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Zverev è ormai tornato ai livelli pre-infortunio e l’ha dimostrato nella sfida con Alcaraz. Non un avversario da sottovalutare, insomma, per Medvedev. Il russo, in ogni caso, parte leggermente favorito. Puntiamo su di lui in un match che dovrebbe terminare al terzo set.