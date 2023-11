Cile-Paraguay, qualificazioni Mondiali: formazioni e pronostici

Cile-Paraguay è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Cile e Paraguay in questo momento hanno gli stessi punti in classifica. Ma i padroni di casa per la differenza reti non andrebbero nemmeno agli spareggi per il prossimo Mondiale. Ovvio che si cerca il sorpasso nella notte di qualificazioni. E oggettivamente ci potrebbe anche stare.

Sì, il Cile è sicuramente favorito rispetto al Paraguay, anche se nello scorso turno giocato un mese fa la sconfitta contro il Venezuela è stata quanto inaspettata quanto brusca. Un tre a zero che ha messo in crisi anche lo staff tecnico, che non si aspettava certamente una debacle così pesante. Però c’è stata e adesso è di fondamentale importanza riuscire a tirarsi fuori. Contro il Paraguay l’impegno non è dei più agevoli ma nemmeno, a dire la verità, dei più difficili. Ecco perché i padroni di casa partono decisamente favoriti.

C’è anche una statistiche da tenere in considerazione, che riguarda in questo caso gli ultimi tre precedenti tra le due nazionali. Il Cile ha sempre vinto, dimostrando anche che nel corso degli ultimi anni è una squadra in crescita a differenza del Paraguay che sembra essersi fermata da un poco di tempo. Infine, ma non per ultimo, sappiamo bene come in Sudamerica il fattore campo può essere in alcuni casi decisivo. Quindi tutto lascia presagire ad una vittoria del Cile.

Come vedere Cile-Paraguay in diretta tv o in streaming

La partita Cile-Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 17 novembre all’1:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma in questa settimana quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Non ci sono i presupposti per vedere una sfida ricca di emozioni, ma ci sono quelli per vedere una vittoria del Cile che si rilancerebbe prepotentemente in classifica e che rientrerebbe in zona qualificazione. Match che si dovrebbe concludere con meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Cile-Paraguay

CILE (4-3-3): Cortes; Loyola, Diaz, Medel, Suazo; Pulgar, Echeverria, Mendez; Davila, Sanchez, Brereton Diaz.

PARAGUAY (4-2-3-1): Carlos; Espinoza, Alderete, Gomez, Alonso; Villasanti, Sanchez; Villalba, Romero, Avalos; Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0