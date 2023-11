Cipro-Spagna, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Cipro-Spagna è un match della nona giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

Quattro vittorie di fila tra settembre e ottobre hanno permesso alla Spagna di raggiungere al primo posto la Scozia, che la scorsa estate sembrava lanciatissima, in particolar modo dopo lo storico successo sugli spagnoli, battuti 2-0 a Glasgow in primavera. Ma si trattava evidentemente di un incidente di percorso: da quella partita la Roja di Jose Luis de la Fuente non ha più sbagliato, aggiudicandosi tra l’altro anche la sua prima Nations League.

Nei match di qualificazione ha travolto ogni avversario che s’è trovata di fronte: sette reti alla Georgia, sei a Cipro e due alla Scozia, vendicando la batosta dell’andata. L’unico successo di misura è arrivato un mese fa contro la Norvegia di Haaland, battuta 1-0 grazie ad un gol di Gavi e condannata all’eliminazione. In questa striscia di partite la Spagna ha subito a malapena un gol, a fronte di ben 16 realizzati. Ora alla Roja non resta che contendersi il primo posto con gli scozzesi, raggiunti a quota 15 punti. Vincere il girone non dovrebbe essere un problema, considerato che nelle ultime due giornate gli uomini di de la Fuente sfideranno Cipro e Georgia, i due avversari meno qualitativi del raggruppamento.

Davvero disastroso il percorso della selezione cipriota, ancora inchiodata a quota zero punti dopo sette turni. La rappresentativa allenata dal georgiano Temur Ketsbaia a livello difensivo ha fatto meglio esclusivamente di San Marino, incassando la bellezza di 25 gol, ed è una delle cinque nazionali (San Marino, Liechtenstein, Malta e Gibilterra) ad essere ancora a secco di vittorie.

Come vedere Cipro-Spagna in diretta tv e in streaming

Cipro-Spagna è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Alphamega di Limassol, a Cipro. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Spagna vuole il primo posto ed è improbabile che vada solo “in vacanza” a Cipro. Per la Roja è pure un importante occasione per dare spazio a qualcuno che finora ne ha avuto poco: ad esempio dovrebbe partire titolare Grimaldo, convocato da de la Fuente dopo lo strepitoso inizio di stagione con il Leverkusen di Xabi Alonso. La Roja dovrebbe riuscire a segnare almeno tre gol contro i disastrosi ciprioti.

Le probabili formazioni di Cipro-Spagna

CIPRO (5-3-2): Panagi; Andreou, Karo, Kyprianou, Gogic, Ioannou; Kyriakou, Charalampous, Kousoulos; Loizou, Kastanos.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Pau Torres, Le Normand, Grimaldo; Merino, Rodri, Gavi; Yamal, Morata, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4