Georgia-Scozia è un match della nona giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

Qualunque dovesse essere la sua posizione nel gruppo A al termine delle qualificazioni, la Georgia di Kvaratskhelia è sicura di un posto negli spareggi grazie al piazzamento nell’ultima Nations League. I caucasici hanno buone possibilità di prendere parte alla loro prima rassegna internazionale: verranno infatti inseriti nel percorso C, dove – al momento – gli avversari nei playoff sarebbero Lussemburgo, Grecia e Kazakistan.

Sorteggiati in un girone tutt’altro che abbordabile, in cui oltre alla Spagna c’erano anche selezioni più esperte come Scozia e Norvegia, gli uomini guidati dal commissario tecnico transalpino Willy Sagnol – ex difensore del Bayern Monaco – non ce l’hanno fatta a piazzarsi tra le prime due e dunque a qualificarsi direttamente ad Euro 2024. Sette punti in sei partite non sono bastati per tenere il passo di spagnoli e scozzesi, che si sono messi alle spalle anche la Norvegia di Haaland. Le uniche vittorie della Georgia, com’era prevedibile, sono arrivate contro la selezione meno competitiva del raggruppamento, Cipro, battuto sia all’andata che al ritorno. L’altro punto, invece, Kvaratskhelia e compagni l’hanno conquistato contro la Norvegia lo scorso marzo (1-1).

Sagnol sfrutterà dunque le due partite con Scozia e Spagna per prepararsi al meglio in vista degli spareggi di marzo, in cui la piccola selezione caucasica potrebbe fare la storia.

La Scozia invece è già qualificata e negli ultimi due match proverà a soffiare il primo posto alla Spagna, piazzamento che potrebbe assicurare un sorteggio più morbido per quanto riguarda la fase finale dell’Europeo: al momento le due squadre sono appaiate a quota 15 punti ma la Roja è davanti grazie ad una migliore differenza reti. La Tartan Army di Steve Clarke è reduce da tre sconfitte di fila, l’ultima in amichevole contro la Francia (4-1).

Come vedere Georgia-Scozia in diretta tv e in streaming

Georgia-Scozia è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio nazionale “Paichadze” di Tbilisi, in Georgia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Scozia nelle ultime tre partite sembra aver perso un po’ di smalto, anche se c’è da dire che gli avversari affrontati erano di gran lunga più forti (Inghilterra, Spagna e Francia). All’andata con la Georgia finì 2-0 per i britannici, che tuttavia fuori casa sono solitamente più vulnerabili. Gli scozzesi eviteranno verosimilmente la sconfitta ma è improbabile che riusciranno a mantenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Georgia-Scozia

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Mamuchashvili, Lochoshvili, Kashia, Kvirkvelia, Azarovi; Kiteishvili, Chakvetadze, Kvevkveskiri; Mikautadze, Kvaratskhelia.

SCOZIA (3-4-2-1): Clark; Hendry, McKenna, Cooper; Patterson, Gilmour, McTominay, Taylor; McGinn, Christie; Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1