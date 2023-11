Azerbaigian-Svezia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Azerbaigian-Svezia è un match della nona giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

Dopo aver mancato la qualificazione agli ultimi Mondiali, la Svezia non parteciperà neppure ai prossimi campionati europei, che organizzerà la Germania.

Gli scandinavi, momentaneamente terzi nel girone F – dominato da Belgio e Austria – non possono più arrivare secondi dopo i risultati dello scorso ottobre. E, a differenza di altre nazionali, non hanno neanche il “salvagente” degli spareggi, essendo stati addirittura retrocessi nell’ultima Nations League, precipitando in Lega C. Un vero e proprio fallimento per una rappresentativa, quella svedese, che di rado ha saltato le grandi manifestazioni internazionali. Sul banco degli imputati c’è l’attuale commissario tecnico Jan Andersson, che con ogni probabilità non verrà confermato al termine delle qualificazioni. La Svezia giocherà le ultime due partite contro Azerbaigian ed Estonia, che in sei giornate hanno collezionato rispettivamente 4 e 1 punti.

Due selezioni che la Svezia ha battuto nettamente nei match d’andata, terminati entrambi con un 5-0 senz’appello.

Gli uomini di Andersson non si sono invece dimostrati all’altezza di austriaci e belgi, con i quali hanno incassato due pesanti batoste, senza riuscire a segnare neppure un gol. L’unico risultato positivo contro le prime due del girone è arrivato un mese fa a Bruxelles contro il Belgio (1-1) nella gara interrotta a fine primo tempo e poi annullata a causa dell’attentato in cui hanno purtroppo perso la vita due tifosi svedesi. L’Azerbaigian, guidato dall’italiano Gianni De Biasi, nell’ultimo match si era arreso di misura all’Austria (0-1), passata a Baku grazie ad un rigore di Sabizter. Nella gara precedente i caucasici si erano imposti 2-0 sull’Estonia, centrando il primo successo in queste qualificazioni.

Come vedere Azerbaigian-Svezia in diretta tv e in streaming

Azerbaigian-Svezia è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Bähramov” di Baku, in Azerbaigian. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Svezia ha già dimostrato di essere nettamente superiore agli azeri nella gara di marzo e dovrebbe ottenere un altro successo, con il commissario tecnico Andersson che farà verosimilmente qualche esperimento. Non ci aspettiamo, tuttavia, una gara molto prolifica, visto che in casa l’Azerbaigian ha incassato solamente tre gol.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Svezia

AZERBAIGIAN (3-4-1-2): Mahammadaliyev; Mammadov, Kryvotsiuk, Haqverdi; Bayramov, Diniyev, Isayev, Cafarquiliyev; Mahmudov; Sheydayev, Dadashov.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Helander, Augustinsson; Svanberg, Ekdal, Cajuste, Forsberg; Kulusevski, Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2