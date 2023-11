Alcaraz-Rublev, Atp Finals: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Rublev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e due volte campione Slam, è già con le spalle al muro. Il fenomeno murciano, arrivato probabilmente un po’ scarico in questo finale di stagione, all’esordio si è arreso al tedesco Alexander Zverev dopo aver vinto il primo set al tie break (7-6 6-3 6-4) e adesso non può più sbagliare.

Per evitare quella che sarebbe una clamorosa eliminazione, Alcaraz deve obbligatoriamente battere Andrey Rublev, anche lui sconfitto nella prima uscita dal connazionale Daniil Medvedev in soli due set. Due k.o. rischiano di essere letali nel round robin delle Atp Finals e perdere un’altra partita potrebbe precludergli la fase ad eliminazione diretta. Alcaraz, dicevamo, non è il solito Alcaraz. Dopo aver toccato il cielo con un dito a Wimbledon, aggiudicandosi il suo secondo Slam, il classe 2’03 è apparso decisamente più “umano”. Prima la sconfitta in finale a Cincinnati con Djokovic, poi la mancata difesa del titolo allo US Open, fino alle recenti battute d’arresto di Shanghai (con Dimitrov), Parigi-Bercy (Safiullin) e per l’appunto Zverev a Torino. Che succede? In conferenza stampa Alcaraz ha ammesso di non essere al top. Ma ha anche criticato l’Atp per le palline sempre diverse in ogni torneo e per la superficie, a sua detta troppo veloce, del PalAlpitour torinese.

L’unico precedente in un’esibizione

Rublev invece è andato a sbattere contro lo scoglio Medvedev per la settima volta nella sua carriera. Il suo amico è riuscito ancora una volta a disinnescare i suoi potenti colpi.

Il russo, arrivato a Torino in buona forma e da numero 5 al mondo, non ha mai affrontato Alcaraz prima d’ora, se non in un’esibizione a Dubai giocata lo scorso dicembre. Finì 2-0 per il moscovita, che si impose 6-2 6-1 sull’iberico, appena rientrato da un infortunio.