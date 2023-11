I pronostici di mercoledì 15 novembre: qualificazioni Europei e amichevoli

I pronostici di mercoledì 15 novembre: c’è Israele-Svizzera per le qualificazioni agli Europei, l’amichevole Belgio-Serbia e altre partite.

Le partite di qualificazione agli Europei iniziano con un giorno di anticipo, perché questo mercoledì si recupera la sfida tra Israele e Svizzera posticipata dall’UEFA dopo l’attentato terroristico dello scorso 7 ottobre.

Israele è già tornata in campo e lo ha fatto nel peggiore dei modi perdendo contro il Kosovo: le speranze di qualificazione si sono notevolmente ridotte, mentre la Svizzera ha l’occasione di tornare al primo posto vincendo questa sfida che verrà disputata in campo neutro a Felcsut, in Ungheria.

Pronostici altre partite

Si giocherà anche un’amichevole tra Belgio e Serbia. Il Belgio – che ha già ottenuto la qualificazione aritmetica agli Europei – dovrebbe scendere in campo con una formazione più competitiva rispetto alla Serbia che lascerà presumibilmente i titolari a riposo in vista del match decisivo contro la Bulgaria.

In campo anche la Champions League femminile: la Roma sembra in grado di segnare almeno un gol sul campo del Bayern Monaco, gol in arrivo anche in Ajax-Paris Saint-Germain e Real Madrid-Chelsea.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Svizzera segna tra due e quattro gol in Israele-Svizzera, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Svizzera (in Israele-Svizzera, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Belgio (in Belgio-Serbia, Amichevole, ore 20:45)

• Paris Saint-Germain (in Ajax-Paris Saint-Germain, Champions League femminile, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ajax-Paris Saint-Germain, Champions League femminile, ore 18:45

• Belgio-Serbia, Amichevole, ore 20:45

• Real Madrid-Chelsea, Champions League femminile, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bayern Monaco-Roma, Champions League femminile, ore 18:45

• Belgio-Serbia, Amichevole, ore 20:45

Il “clamoroso”

Belgio vincente e almeno un gol per squadra (in Belgio-Serbia, Amichevole, ore 20:45)