Sinner convince tutti ma non Federer: che mazzata

Sinner, il campione altoatesino fa volare Torino e l’Italia ma non convince proprio tutti: inaspettata la dichiarazione di Federer.

La sua carriera è tutta un numero. Il numero di titoli vinti, il numero di avversari battuti, il numero di vincenti, di ace, di applausi ricevuti, di lacrime che ha fatto versare al suo pubblico. Soprattutto quando, poco più di un anno fa, ha chiamato tutti a raccolta a Londra per la sua festa di addio.

Ma c’è un numero che, più di tutti, rende l’idea delle proporzioni epiche di quel fenomeno chiamato Roger Federer. Durante la scorsa primavera, il suo nome è comparso nella classifica dei dieci atleti più pagati al mondo secondo Forbes. Cosa che lì per lì non ci avrebbe stupiti, se non fosse che il periodo di riferimento per i conteggi era quello compreso tra maggio 2022 e maggio 2023, una finestra temporale nell’ambito della quale lo svizzero non ha giocato ma ha comunque guadagnato oltre 95 milioni di dollari. Il che significa che il fatto che abbia appeso la racchetta al chiodo non ha scalfito, ma neanche un po’, né la sua fama e né tanto meno il suo conto in banca.

Non ci stupisce affatto, quindi, che il re indiscusso del tennis mondiale continui ad essere sommerso di posta da parte dei tifosi, come ha raccontato nei giorni scorsi qualcuno che gli sta particolarmente a cuore. E neanche che le parole di Federer continuino ad avere molto più peso di quanto non ne abbiano quelle di giocatori che sono ancora in attività.

Shelton batte Sinner: è lui il pupillo di Federer

Ecco perché è un vero peccato che Jannik Sinner, numero 1 al mondo e numero 4 nel ranking Atp, sia stato letteralmente snobbato da Federer. Non da Roger, ma dal padre del campione, ossia Robert, che oggi è un nonno follemente innamorato dei suoi nipotini e un appassionato, manco a dirlo, di tennis.

Federer senior è stato intervistato nei giorni scorsi da Blick ed è stato in quell’occasione che ha voluto dire la sua sull’attuale situazione del circuito. L’intervistatore gli ha chiesto, ad un certo punto, cosa ne pensasse del nuovo astro nascente del tennis mondiale, ossia Ben Shelton, e la sua risposta ha spiazzato un poì tutti. “È semplicemente bellissimo guardarlo – ha detto il papà di Roger – Sono un suo grande fan. È il mio nuovo preferito“.

Niente da fare per l’altoatesino, quindi, che non è riuscito a fare breccia nel cuore di Robert come ha fatto, invece, il ragazzo di Atlanta. Ma chissà che dopo queste Nitto Atp Finals nonno Federer non possa ripensarci…