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Pronostico Brasile-Panama, Ancelotti sfida le critiche: lista degli assenti lunghissima

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Brasile-Panama è un’amichevole e si gioca domenica alle 23:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Brasile ha assoldato uno dei migliori – nonché uno dei più vincenti – allenatori della storia del calcio, Carlo Ancelotti, per riportare a Brasilia l’ambitissima Coppa del Mondo, che la Seleçao non solleva ormai dal Mondiale 2002, vale a dire 24 anni fa. Non mancano, tuttavia, le incognite legate alla spedizione verdeoro in Nordamerica: le convocazioni del ct, rese note una settimana fa, sono state in assoluto tra le più chiacchierate e discusse.

Ancelotti
Pronostico Brasile-Panama, Ancelotti sfida le critiche: lista degli assenti lunghissima (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Se la scelta di portare Neymar negli USA ha messo d’accordo un po’ tutti nonostante l’età e i problemi fisici dell’ex Barcellona e PSG, l’esclusione di Joao Pedro ha lasciato tutti a bocca aperta, così come la decisione di voler puntare su elementi non più giovanissimi (Danilo, Alex Sandro, Casemiro), tutti ormai a fine carriera. Ad ogni modo spetterà al campo, come al solito, dire se Ancelotti abbia avuto ragione o meno.

Seleçao coi riflettori puntati addosso

L’ex allenatore di Milan e Real Madrid pretende delle risposte già a partire dall’amichevole con Panama, a quindici giorni dall’esordio mondiale con il Marocco a East Rutherford, nel New Jersey. Il Brasile non ha particolarmente convinto negli ultimi test: a marzo vittoria con la Croazia e sconfitta con la Francia, mentre lo scorso autunno il pari con la Tunisia ed il KO con il Giappone avevano fatto scattare dei campanelli d’allarme. Ricordiamo, poi, che la Seleçao ha chiuso al quinto posto il girone eliminatorio sudamericano e se il Mondiale non avesse aumentato il numero di partecipanti a 48 i verdeoro avrebbero dovuto disputare gli spareggi interzona.

Christiansen, ct di Panama
Pronostico Brasile-Panama, Ancelotti sfida le critiche: lista degli assenti lunghissima (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Panama disputerà tre amichevoli prima dell’esordio con il Ghana. I centramericani sono stati inseriti nel gruppo L con gli africani, la Croazia e la favoritissima Inghilterra. Servierà ovviamente un’impresa per qualificarsi ai Canaleros, che prima di quest’edizione hanno partecipato solo a Russia 2018.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Ancelotti è senza Marquinhos, Martinelli e Gabriel (ieri impegnati con i loro club nella finale di Champions League). Neymar si è subito fatto male e non ci sarà. In dubbio anche la sua presenza con il Marocco.

Come vedere Brasile-Panama in diretta tv e in streaming

L’amichevole Brasile-Panama, in programma domenica alle 23:30 (ora italiana) allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, in Brasile, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Brasile vincerà la partita per ovvia superiorità tecnica, ma difficilmente assisteremo a uno show spumeggiante e sopratutto ricco di reti. Le gambe imballate dai carichi di lavoro premondiali, l’assenza di pedine chiave in attacco e la prudenza tattica tipica delle squadre di Ancelotti in questa fase suggeriscono un successo solido ma dai ritmi controllati. Nonostante i dubbi legati al pacchetto arretrato e alle defezioni dei centrali titolari, la sproporzione con l’attacco di Panama è abbastanza evidente. Ancelotti chiederà una partita di feroce concentrazione in fase di non possesso palla per blindare la porta e scacciare i fantasmi delle amichevoli passate.

Le probabili formazioni di Brasile-Panama

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Bremer, Leo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Danilo Oliveira; Vinicius Jr., Cunha, Raphinha.
PANAMA (4-3-3): Mosquera; Blackman, Miller, Escobar, Cordoba; Murillo, Harvey, Barcenas; Fajardo, Ismael Diaz, Quintero.

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