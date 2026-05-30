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Pronostico Germania-Finlandia: ottavo sigillo di fila per la Mannschaft

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Germania-Finlandia è un’amichevole e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Anche la Germania di Julian Nagelsmann disputerà due amichevoli (Finlandia, USA) prima del debutto mondiale contro la matricola Curaçao, previsto per il prossimo 14 giugno a Houston, negli Stati Uniti. L’obiettivo, nella rassegna iridata che sta per iniziare, è fare meglio rispetto alle ultime due apparizioni. Non ci vorrà molto, dal momento che la Mannschaft dopo il trionfo del 2014 in Brasile ha fatto flop sia a Russia 2018 sia a Qatar 2022, non riuscendo neppure a superare la fase a gironi.

Nagelsmann durante un allenamento
Pronostico Germania-Finlandia: ottavo sigillo di fila per la Mannschaft (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma il nuovo corso di Nagelsmann promette bene. All’ultimo Europeo, quello casalingo, la Germania è stata fermata solo dalla Spagna poi laureatasi campione d’Europa, al termine di un quarto di finale deciso ad una manciata di minuti dai rigori e caratterizzato da scelte arbitrali controverse (a danno dei tedeschi). Il giovane ct punterà più o meno sullo stesso gruppo di due anni fa, sebbene il ricambio generazionale continui senza sosta. Da segnalare il ritorno di Neuer dopo due anni – uno dei pochi della vecchia guardia – e l’esclusione eccellente di Gnabry.

Contro la Finlandia, a Mainz, la Germania mette nel mirino quella che sarebbe la l’ottava vittoria di fila, tra qualificazioni e amichevoli. Lo scorso marzo la Mannschaft ha battuto 4-3 la Svizzera e 2-1 il Ghana. La difesa è tornata a scricchiolare dopo aver fatto registrare ben quattro clean sheet consecutivi nelle ultime partite del girone di qualificazione.

Pohjanpalo
Pronostico Germania-Finlandia: ottavo sigillo di fila per la Mannschaft (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I finlandesi non saranno presenti negli USA: il terzo posto nel girone dietro a Olanda e Polonia non è bastato neppure per qualificarsi ai playoff. Non è iniziato sotto i migliori auspici il nuovo corso targato Jacob Friis, anche se chiudere primo o secondo non era assolutamente facile per una selezione che sta provando faticosamente a riaprire un ciclo dopo aver archiviato quello che ha avuto il suo culmine a Euro 2020. In attacco Friis si affida sempre al bomber del Palermo Pohjanpalo, che davanti farà coppia con Antman.

Come vedere Germania-Finlandia in diretta tv e in streaming

Germania-Finlandia è in programma domenica alle 20:45 alla MEWA Arena di Mainz, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Germania va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva tra impegni ufficiali e amichevoli. Una vittoria che dovrà servire a blindare le certezze del gruppo e, al contempo, registrare una fase difensiva che a marzo ha mostrato qualche scricchiolio di troppo. Davanti al proprio pubblico, il potenziale offensivo di Nagelsmann promette scintille contro una retroguardia scandinava che nel girone ha incassato 14 gol in 8 partite. Sebbene i tedeschi abbiano concesso tre reti alla Svizzera a marzo, Nagelsmann avrà battuto molto sul tasto della concentrazione difensiva: la retroguardia di casa ha tutto per disinnescare i timidi tentativi ospiti e firmare un clean sheet d’autorità.

Le probabili formazioni di Germania-Finlandia

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Musiala, Wirtz; Woltemade.
FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Alho, Koski, Miettinen; Skytta, Suhonen, Markhiyev, Walta, Lahteenmaki; Pohjanpalo, Antman.

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