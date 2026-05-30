Domenica di ottavi al Roland Garros: Swiatek sfida Kostyuk, esame Bencic per Svitolina

Domenica di grandi sfide nel tabellone Wta del Roland Garros: chi sono le favorite delle gare che mettono in palio il pass per i quarti.

Le stelle del circuito femminile approda alla seconda settimana del Roland Garros con un programma domenicale che mette subito in palio i primi pass per i quarti di finale. Ad aprire i giochi sul rosso parigino sarà l’interessante confronto tra la giovane russa Mirra Andreeva e la svizzera Jil Teichmann. Andreeva, a dispetto dell’età anagrafica, ha già dimostrato di sapersi muovere con grande disinvoltura su questi campi, mettendo in mostra un’eccellente continuità nei risultati.

Teichmann è un’avversaria di valore, ma la freschezza e la determinazione mostrate dalla russa nelle ultime settimane la pongono in una posizione di leggero vantaggio per il passaggio del turno. Sarà altrettanto interessante, quanto incerto, l’incrocio tra Sorana Cirstea e la cinese Wang Xiyu. La rumena metterà in campo tutta la sua grandissima esperienza nei tornei del Grande Slam, oltre che una gestione molto lucida delle situazioni di punteggio più delicate.

Anche la sua rivale sta attraversando un ottimo periodo di forma ed è una giocatrice capace di esprimere un tennis solido e regolare, ideale per mettere in difficoltà le avversarie sulla terra rossa. In una sfida che potrebbe allungarsi al terzo set, la maggiore abitudine di Cirstea in termini di gestione della tensione in un Major potrebbe rivelarsi il fattore decisivo in suo favore.

Wta, le favorite dei match degli ottavi di finale del Roland Garros

Occhi puntati, ancora, sul match che mette di fronte Marta Kostyuk e la numero 1 del mondo Iga Swiatek. L’ucraina è un’atleta di grandissimo livello, capace di giocare alla pari con chiunque quando trova la giusta fiducia, e scenderà in campo senza nulla da perdere. Il Roland Garros rappresenta però la superficie ideale per Swiatek, che su questi campi ha costruito i trionfi più importanti della sua carriera. Il che ci sembra sufficiente per ipotizzare che la polacca sia la grande favorita di questo incontro.

A chiudere il quadro degli ottavi domenicali sarà, infine, il suggestivo faccia a faccia tra Elina Svitolina e Belinda Bencic. Queste due giocatrici si conoscono benissimo e hanno dato vita a grandi battaglie in passato. La svizzera sta esprimendo un buon tennis in questa settimana, ma l’attitudine storica della tennista ucraina sui campi del Roland Garros ci spinge a considerare Svitolina favorita. Soprattutto in considerazione del fatto che sulla terra parigina sembri ritrovare sempre motivazioni speciali e una grandissima solidità difensiva, elementi fondamentali per fare strada in questo torneo.

Andreeva IN Andreeva – Teichmann

Cirstea IN Cirstea – Wang Xiy

Swiatek IN Kostyuk – Swiatek

Svitolina IN Svitolina – Bencic