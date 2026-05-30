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Pronostico Capo Verde-Serbia: almeno una cosa è certa

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Capo Verde-Serbia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La favola più bella di questo Mondiale è sicuramente Capo Verde: la nazionale di casa ha festeggiato i 50 anni di indipendenza prendendosi per la prima volta nella propria storia una qualificazione così importante. Storico davvero. E adesso l’obiettivo, contro una Serbia giovane è quello di dare slancio al futuro. Magari con una vittoria.

Pronostico Capo Verde-Serbia
Pronostico Capo Verde-Serbia: almeno una cosa è certa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non hanno fatto benissimo nelle ultime uscite i capoverdiani. Parliamo di una nazionale che ne ha perse tre di fila prima di ritrovare la vittoria ai rigori contro la Finlandia nella fase a gironi della Fifa Series. Non c’è mai stato un incrocio contro la Serbia, quindi non possiamo nemmeno andare a vedere i precedenti per capire cosa hanno regalato. Ma di certo, i serbi, sono una squadra qualitativamente pronta – anche al Mondiale mancato ma si sa in Europa è complicato andarci – e non vorranno fare brutta figura. Amichevole sì, ma fino ad un certo punto.

Ci aspettiamo, però, almeno per quanto riguarda i gol, che sia una vera e propria amichevole. A differenza di quanto potrebbe succedere in diverse partite che non hanno niente da dire, in questo caso ci aspettiamo invece che entrambe le formazioni possono trovare la via della rete. Sotto nel nostro pronostico vi diciamo quello che potrebbe succedere.

Come vedere Capo Verde-Serbia in diretta tv e in streaming

Capo Verde-Serbia, in programma domenica alle alle 17, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria della Serbia è quotata 2.40 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.77 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Gara da almeno un gol per squadra. E la quota in questo caso è abbastanza alta. E poi occhio alla vittoria serba, che potrebbe essere nell’ordine delle cose viste le qualità delle due rose. Gli “ospiti” ne hanno parecchia.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Serbia

In questo momento non sono disponibili le probabili formazioni delle due squadre.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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