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Roland Garros, Zverev e Ruud guidano la corsa ai quarti: i pronostici di domenica 31 maggio

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Pronostici Roland Garros per le gare di domenica: l’analisi tecnica, lo stato di forma e i possibili scenari dei match di Zverev, Rublev e Ruud a Parigi.

Dire che il Roland Garros sia andato diversamente da come tutti si aspettavano sarebbe estremamente riduttivo. La verità, infatti, è che ogni pronostico è stato letteralmente ribaltato e che nessuno mai si sarebbe aspettato di vedere uscire tanto presto né Jannik Sinner, né Novak Djokovic. A questo punto, con i due principali “indiziati” già fuori dai giochi, è assodato che a vincere sarà qualcuno che campione Slam non lo è mai stato. E la domanda non può che essere una: chi?

Zverev
Roland Garros, Zverev e Ruud guidano la corsa ai quarti: i pronostici di domenica 31 maggio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ancora è troppo presto per dirlo, sebbene resti inteso che qualche favorito ovviamente c’è. Come Alexander Zverev, per esempio, che ha per le mani un’occasione ghiottissima. Agli ottavi di finale affronterà l’olandese Jesper De Jong, un giocatore solido nonché un ottimo lottatore. La differenza di cilindrata e la superiore attitudine di Zverev a gestire partite delicate, tuttavia, unite alla consapevolezza di non poter sprecare la chance della vita, lasciano pochissimo spazio alle sorprese. Sarà il tedesco ad imporsi e ad approdare ai quarti di finale.

Ottavi di finale anche per Rafael Jodar e Pablo Carreno Busta: per quest’ultimo la terra battuta rappresenta l’habitat naturale, ma Jodar proverà a utilizzare la sua esuberanza giovanile per gareggiare alla pari e spingere fin dall’inizio. Ed è proprio lui il favorito per la vittoria di questo match e per il passaggio ai quarti di finale di un Roland Garros più inaspettato che mai.

Roland Garros, i vincenti dei match di domenica 31 maggio

Fonseca
Roland Garros, i vincenti dei match di domenica 31 maggio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Grande attesa, ancora, per il match domenicale tra Jakub Mensik e Andrey Rublev. Una gara che si giocherà punto a punto e che non ha, almeno sulla carta, un favorito indiscusso. Tuttavia, se Rublev riuscirà a mantenere alta la concentrazione, senza disorientarsi al cospetto dell’offensiva del rivale, la sua superiore esperienza nei grandi appuntamenti farà la differenza.

A chiudere il quadro è lo spettacolare incrocio tra Casper Ruud e il gioiellino brasiliano Joao Fonseca, che ha messo alla porta il pluricampione Nole. Il sudamericano è in fiducia dopo l’ottima prestazione, non ha nulla da perdere e utilizzerà le sue potenti accelerazioni per provare a scardinare il muro difensivo del norvegese, ma la terra del Roland Garros resta la casa di Ruud. Il due volte finalista a Parigi sa esaltarsi su queste superfici, motivo per il quale riteniamo che, nonostante le fiammate di puro entusiasmo di Fonseca, la naturale propensione di Casper ai campi lenti faccia pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

Zverev IN De Jong – Zverev

Jodar IN Jodar – Carreño-Busta

Rublev IN Mensik – Rublev

Ruud IN Ruud – Fonseca

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