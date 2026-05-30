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Pronostico Repubblica Ceca-Kosovo: le motivazioni fanno la differenza

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Repubblica Ceca-Kosovo è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Vent’anni dopo la Repubblica Ceca ha centrato la qualificazione al Mondiale. Una nazionale totalmente diversa rispetto a quella del 2006, battuta dall’Italia, che aveva in rosa dei calciatori fenomenali. Ma parliamo comunque di una buona squadra che nell’ultima amichevole prima della partenza verso gli Stati Uniti, cercherà di vincere davanti al pubblico amico.

Pronostico Repubblica Ceca-Kosovo
Pronostico Repubblica Ceca-Kosovo: le motivazioni fanno la differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La qualificazione al Mondiale, invece, l’ha solamente sfiorata il Kosovo dopo aver perso contro la Turchia nella finale di qualificazione. Una sconfitta amarissima per Muriqi e compagni che hanno sognato davvero di prendersi qualcosa di storico. Le motivazioni, anche se parliamo pur sempre di un’amichevole, faranno assolutamente la differenza in questa partita. Per un motivo abbastanza semplice, d’altronde: i padroni di casa devono per forza di cose cercare di vincere per prepararsi al meglio al Mondiale. La fiducia, i meccanismi, tutto quello che passa attorno ad una squadra di pallone è di valore assoluto in questo caso.

Inoltre, e non poteva essere altrimenti, parliamo di due nazionali che anche nelle formazioni che scenderanno in campo saranno diverse. La Repubblica Ceca metterà quelli che probabilmente saranno i titolari al Mondiale, il Kosovo invece è pronto agli esperimenti.

Come vedere Repubblica Ceca-Kosovo in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Kosovo, in programma domenica alle alle 16, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria della Repubblica Ceca è quotata 1.65 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.92 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

La quota della vittoria della Repubblica Ceca è altissima e quindi è assai stimolate. Anche il segno GOL potrebbe venire fuori. Quindi ci aspettiamo anche una sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Kosovo

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Doudera, Sojka, Bucha, Jurasek; Visinsky, LAdra; Hlozek
KOSOVO (3-4-3): Muric; Dellova, Krasniqi, Hadjari; Vojvoda, Hodza, Avdullah, Gallapeni; Asslani, Muriqi, Rrahami.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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