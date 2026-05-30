Pronostico Polonia-Ucraina: esperimenti e debutti nel test fra deluse

Polonia-Ucraina è un’amichevole e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un’amichevole dal retrogusto triste, tra due selezioni che non prenderanno parte al Mondiale che sta per aprire i battenti tra States, Messico e Canada.

Né Polonia né Ucraina saranno ai nastri di partenza: due defezioni che non passano inosservate, dal momento che parliamo di due rappresentative (in particolar modo quella polacca) che fanno parte a pieno titolo del cosiddetto ceto medio europeo. La Polonia, ad esempio, ha partecipato a quattro degli ultimi sei Mondiali, l’Ucraina invece non gioca una rassegna iridata dal 2006 ma in compenso si è qualificata alle ultime quattro edizioni degli Europei (arrivando ai quarti di finale nel 2020).

Lo scorso marzo Lewandowski e compagni si sono fermati in finale playoff, arrendendosi 3-2 alla Svezia in casa, trafitti da una rete di Gyokeres a due minuti dalla fine. Una delusione enorme, soprattutto per il 37enne centravanti che ha appena detto addio al Barcellona. Lewa in teoria dovrebbe salutare anche la nazionale, ma ha comunque risposto presente alla chiamata del commissario tecnico Jan Urban in vista di queste due amichevoli con Ucraina e Nigeria. Il KO con gli scandinavi ha interrotto una serie positiva che andava avanti da sette partite (5 vittorie e due pareggi).

Anche nel flop dell’Ucraina nella campagna di qualificazione al Mondiale 2026 c’è lo zampino della Svezia, che prima di affrontare in finale la Polonia aveva fatto fuori proprio la selezione all’epoca guidata ancora da Serhiy Rebrov (decisiva, guarda caso, una doppietta di Gyokeres). Una sconfitta che ha indirettamente provocato le dimissioni del ct. Al suo posto la federazione ha arruolato l’italiano Andrea Maldera, ex vice di Roberto De Zerbi al Brighton e al Marsiglia.

Come vedere Polonia-Ucraina in diretta tv e in streaming

L’amichevole Polonia-Ucraina, in programma domenica alle 17:30 alla Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Due selezioni che devono ricostruire il morale e iniziare ad avviare un nuovo corso, ma che affrontano il match con spiriti differenti. La Polonia si stringe attorno a Lewandowski. Il 37enne bomber ha voluto rispondere presente a questo richiamo per onorare la maglia, in quello che potrebbe essere l’inizio del suo lungo addio alla nazionale. L’Ucraina, di contro, vive il debutto assoluto in panchina di Andrea Maldera. Il tecnico italiano cercherà subito di trasmettere i suoi principi di gioco basati su possesso e verticalizzazioni rapide, ma potrebbe pagare dazio a livello di automatismi difensivi contro un attacco scafato come quello di casa.

Trattandosi di un’amichevole tra due squadre senza la pressione del risultato e con la voglia di sperimentare (soprattutto sponda ucraina con il nuovo assetto tattico di Maldera), i presupposti per una gara aperta ci sono tutti. La Polonia in casa difficilmente resta a secco, ma la qualità offensiva dell’Ucraina saprà pungere una retroguardia che a marzo ha incassato ben tre reti dalla Svezia.

Le probabili formazioni di Polonia-Ucraina

POLONIA (3-4-2-1): Grabara; Kiwior, Bednarek, Wisniewski; Pyrka, Szymanski, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Kaminski; Lewandowski.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Bondar, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sudakov, Shaparenko; Tsygankov, Malinovskyi, Yarmolenko; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2