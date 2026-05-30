Pronostico USA-Senegal: Pochettino a caccia di risposte

USA-Senegal è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A distanza di due mesi dall’ultima amichevole, gli USA affrontano quello che sarà il penultimo test prima dell’atteso debutto ufficiale nel Mondiale casalingo, in programma il 13 giugno prossimo contro il Paraguay a Inglewood. La selezione a stelle e strisce, inserita in un girone non complicatissimo (oltre ai paraguaiani ci sono pure Turchia e Australia), non può assolutamente permettersi di fare brutta figura. Ed è anche per questo motivo che ha deciso di affidarsi un allenatore che vanta una grande esperienza in Europa alla guida di grandi club (Chelsea, Tottenham, PSG) come Mauricio Pochettino.

A cavallo tra marzo e aprile gli USA hanno provato ad alzare l’asticella, sfidando in amichevole due selezioni del calibro di Portogallo e Belgio.

Non è finita bene (due sconfitte su due, 5-2 contro i belgi e 2-0 contro i lusitani) e i 7 gol complessivi incassati hanno fatto suonare più d’un campanello d’allarme. Pulisic e compagni, peraltro, non hanno mai tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite. Forse una conseguenza dell’atteggiamento spregiudicato e votato all’attacco richiesto dal tecnico argentino. A tal proposito, il test con una nazionale esperta e di qualità come il Senegal darà inevitabilmente delle risposte a Pochettino, che ha l’obbligo di farsi trovare pronto adesso che si inizierà a fare sul serio.

Senegal imbattuto (sul campo) nell’anno solare

I Leoni della Teranga vengono da mesi turbolenti: si sono visti clamorosamente annullare la vittoria della Coppa d’Africa a distanza di due mesi dal trionfo con il Marocco (0-3 a tavolino) ma hanno già annunciato ricorso e sono in attesa del responso.

In ogni caso, per gli uomini di Pape Thiaw non sarà affatto una passeggiata uscire indenni da un raggruppamento in cui, oltre alla fortissima Francia, c’è anche la Norvegia di Haaland (la quarta selezione è l’Iraq). Il Senegal ha disputato due amichevoli dopo la Coppa d’Africa e le ha vinte entrambe: 2-0 contro il Perù e 3-1 contro il Gambia. Ben nove i clean sheet fatti registrare da Mané e compagni nelle ultime 12 partite.

Come vedere USA-Senegal in diretta tv e in streaming

L’amichevole USA-Senegal, in programma domenica alle 21:30 (ora italiana) al Bank of America Stadium di Charlotte, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Un test d’alto livello che metterà a dura prova l’equilibrio tattico di Pochettino. Gli USA sotto la gestione del tecnico argentino hanno sposato una filosofia decisamente più spregiudicata: se da un lato Pulisic e compagni fanno male davanti (andati a segno con due o più gol in cinque delle ultime sei partite), dall’altro la difesa balla vistosamente, con ben 7 reti incassate a primavera e zero clean sheet nelle ultime sei uscite. Il Senegal è l’esatto opposto: una squadra quadrata, solida, capace di collezionare ben nove clean sheet nelle ultime 12 partite e reduce dai successi su Perù (2-0) e Gambia (3-1). La fisicità e l’esperienza internazionale di Mané e compagni testeranno le reali ambizioni della retroguardia a stelle e strisce.

L’atteggiamento ultra-offensivo che Pochettino richiede ai suoi garantisce quasi sistematicamente una produzione industriale di palle gol, ma espone la squadra alle transizioni letali degli africani. Nonostante il Senegal sia una macchina da clean sheet, la spinta dei padroni di casa e il talento di Pulisic scardineranno la difesa di Pape Thiaw, in un match dove entrambe troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di USA-Senegal

USA (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Pulisic, Tillman.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Mamadou Sarr, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Camara, Pape Matar Sarr; Ismaila Sarr, Jackson, Mané.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1