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Pronostico Cruzeiro-Fluminense: è partita la risalita

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Cruzeiro-Fluminense è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo un avvio di stagione decisamente complicato, il Cruzeiro – che lo scorso anno è stato primo in classifica per parecchi mesi – ha ricominciato a vincere. La ripresa è partita, insomma. E adesso la squadra di casa non ha nessuna intenzione di fermarsi, giustamente.

Pronostico Cruzeiro-Fluminense
Pronostico Cruzeiro-Fluminense: è partita la risalita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro il Fluminense non sarà semplice, intanto per la classifica. Gli ospiti infatti sono avanti di sette punti (in 17 partite giocate fino al momento) e vivono comunque un ottimo periodo. Ma il Cruzeiro in tutto questo si presenta da sette risultati utili di fila – cinque le vittorie – e come detto prima ha in rosa dei giocatori che solamente un anno fa hanno tenuto testa a Flamengo e Palmeiras, le più forti di tutto il campionato.

Insomma, le varie motivazioni, il momento di forma, il fatto che il Cruzeiro giochi in casa, sono tutti fattori che nel corso di questi novanta minuti si possono rivelare decisivi nel corso della partita.

Come vedere Cruzeiro-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Fluminense, in programma lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Crediamo che il Cruzeiro possa far continuare il suo momento assai positivo e quindi vincere questa partita e piazzare l’ottavo utile di fila. Una sfida tra le altre cose che potrebbe regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Fluminense

CRUZEIRO (4-2-3-1): Otavio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Romero, Gerson; Sinisterra, Matheus Pereira, Christhian; Kaio Jorge. 
FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Jemmes, Millan, Guillherme; Bernal, Hercules; Serna, Acosta, Savarino; Kennedy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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