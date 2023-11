Berrettini ruba la scena a Sinner: il romano è in top ten

Berrettini, stavolta per Sinner non c’è stato proprio niente da fare: l’ex numero 1 d’Italia ha vinto a mani basse.

C’era Matteo Berrettini, una volta, al posto di Jannik Sinner. I riflettori erano tutti per lui e le ovazioni del pubblico delle Nitto Atp Finals pure. Tutto è cambiato nel giro di pochi mesi ed è assolutamente ovvio, stando così le cose, che il martello romano non nutra grande interesse – almeno all’apparenza – nei confronti del torneo dei Maestri.

Non ci aspettavamo di vederlo al Pala Alpitour e infatti non era in tribuna a fare il tifo per il suo connazionale. Nel primo giorno delle Finals ha preferito fare rotta su Roma e godersi il derby capitolino, piuttosto che recarsi a Torino e vedere coi suoi occhi ciò che un tempo è stato suo e che adesso non lo è più. Non sembra viverla troppe bene, insomma, checché possa dirne lui, questa ascesa dell’altoatesino. Non perché non sopporti Sinner, intendiamoci, ma perché il suo exploit è guarda caso coinciso con il suo periodo più buio. Tant’è che nel videomessaggio indirizzato a Jannik alla vigilia del torneo mancava, in pratica, solo il suo in bocca al lupo. Magari gli avrà scritto in privato, non possiamo escluderlo, ma questo è ciò che traspare.

Indipendentemente da come stiano le cose, Berrettini è comunque riuscito a rubare la scena a Sinner nella settimana più cruciale dell’anno, quella che determinerà chi, tra gli otto Maestri in gara, meriti il titolo di tennista più forte del 2023.

Berrettini, meno di Dimitrov ma più di Tiafoe

Matteo è in top ten e poco importa – si fa per dire, ovviamente, dal momento che è quella la sola top ten che gli interessa – che non si tratti del ranking Atp. Berrettini è entrato di diritto in un’altra graduatoria abbastanza prestigiosa che non tiene conto, però, dei meriti sportivi, quanto piuttosto di un altro suo pregio: l’innegabile bellezza.

Il romano è decimo, infatti, nella classifica degli sportivi più sexy del mondo secondo il settimanale statunitense People. I primi posti sono occupati da giocatori di football e di calcio, salvo poi trovare, in rapida successione, tre tennisti fortissimi. Il primo, e dunque il più sexy fra i tre, sarebbe Grigor Dimitrov, seguito a ruota dall’Adone romano per eccellenza.

Subito dopo Berrettini, in 11esima posizione, troviamo poi Frances Tiafoe, ultimo giocatore di tennis presente in classifica. Nell’immaginario faccia a faccia tra Matteo e Jannik, dunque, questo punto è andato all’ex pupillo di Santopadre. Una magra consolazione, ma pur sempre di consolazione si tratta, in una settimana per nulla facile.