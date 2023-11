Medvedev-Rublev, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Medvedev-Rublev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Connazionali, concittadini, ma soprattutto amici per la pelle sin dall’adolescenza. Una volta scesi in campo, però, lo spazio per i sentimenti si riduce notevolmente: conta solo vincere per portare a casa la prima vittoria nel round robin delle Atp Finals 2023. Nel gruppo rosso è subito derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, che si ritrovano l’uno di fronte all’altro per l’ottava volta (a livello Atp) nelle loro rispettive carriere.

Nei precedenti è dominio Medvedev, in vantaggio 6-2: Rublev l’ha spuntata solamente sul cemento di Cincinnati nel 2021 e nell’ultima edizione delle Finals, concedendo sempre un set all’amico Daniil. Nei testa a testa andati in scena nel 2023 invece non c’è stata praticamente storia: i due moscoviti si sono affrontati a Dubai e allo US Open, con Rublev costretto ad accontentarsi di una manciata di game. Pronostico chiuso, dunque? No, perché il campione di Montecarlo ’23 nella stagione che sta per concludersi qualche passo in avanti significativo l’ha fatto, come ad esempio la vittoria del primo Masters 1000 nel torneo del Principato, battendo in finale Holger Rune. Rublev ha sfiorato il secondo un mese fa, a Shanghai, arrendendosi ad Hurkacz in una finale molto lottata.

Di nuovo derby russo a Torino

Del classe ’97 più dei titoli ha sorpreso la continuità di rendimento: non è un caso che si ritrovi tra i primi cinque del mondo (due posizioni sotto Medvedev) a fine stagione.

La superficie particolarmente veloce di Torino si addice alle caratteristiche di entrambi, con Medvedev che con le sue improvvise accelerazioni diventa uno dei giocatori più temibili, anche per i vari Alcaraz e Djokovic. Il classe ’96 è reduce dall’eliminazione al primo turno da Parigi-Bercy con Dimitrov, ma qualche giorno prima aveva perso la finale di Vienna contro Sinner al termine di un match incredibile, terminato dopo oltre 3 ore di gioco.