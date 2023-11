Alcaraz-Zverev, Atp Finals: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Zverev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Ha dovuto aspettare un anno per giocarle. Per colpa di un brutto infortunio agli addominali Carlos Alcaraz, nonostante fosse finito tra i primi otto della Race, fu costretto a saltare l’edizione 2022 delle Atp Finals, presentandosi a Torino soltanto in borghese per ricevere il premio che spetta a chi conclude la stagione al primo posto del ranking Atp.

Stavolta invece nel capoluogo piemontese indosserà anche maglietta e pantaloncini. Ed è uno dei più attesi insieme al favorito Djokovic – il serbo dopo la vittoria di ieri sul danese Rune ha blindato il primo posto in classifica, irraggiungibile anche in caso di vittoria dello spagnolo – e al padrone di casa Sinner, sorteggiati nell’altro gruppo, quello verde. Nel rosso, insieme al nativo di Murcia, ci sono i due russi Medvedev e Rublev e il tedesco Alexander Zverev. Sarà proprio quest’ultimo il primo avversario del campione di Wimbledon 2023. Si tratta del settimo confronto tra i due, che si sono affrontati soltanto pochi mesi fa allo US Open. A New York fu una gara senza storia, con Zverev che si arrese in tre set sfiancato dalla maratona di due giorni prima contro Sinner. Alcaraz l’aveva spuntata anche nel 2022 a Madrid ed anche in quel caso il giocatore di Amburgo era a corto di energie per il fatto di aver giocato fino a tarda notte il giorno precedente.

Parità nei testa a testa

Perfetta parità, ad ogni modo, nei testa a testa: tre vittorie per Alcaraz e tre per Zverev. Il tedesco non vince dal memorabile quarto di finale del Roland Garros 2022, pochi giorni prima della semifinale con Nadal, quella in cui si infortunò gravemente alla caviglia.

Zverev ha già vinto le Finals, aggiudicandosi l’edizione 2021 – la prima disputata a Torino – battendo in finale Medvedev. Il suo 2023 è stato in crescendo – ha portato a casa due titoli, Amburgo e Chengdu – ma non è ancora ai livelli pre-infortunio. L’ultimo trionfo di Alcaraz invece è stato proprio ai Championships londinesi. Due settimane fa, a Parigi-Bercy, è arrivata anche una clamorosa ed inattesa eliminazione al primo turno contro Safiullin.