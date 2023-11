Gratta e vinci, allacciate le cinture: dea bendata a bordo

Gratta e vinci, la strada da fare è stata lunghissima ma l’epilogo ha superato le aspettative: la fortuna viaggiava con lui.

Gli addetti ai lavori la chiamano memoria a breve termine. Immaginatela, molto semplicemente, come un magazzino, di dimensioni minuscole, capace di trattenere le informazioni di cui veniamo in possesso per non più di 20/30 secondi.

Dopodiché, a meno che non si faccia ciò che è opportuno perché passino nella memoria a lungo termine, queste informazioni scompaiono nel nulla. Le rimuoviamo, ce ne dimentichiamo. A volte per sempre, a volte no: può capitare, infatti, che tornino. Prendiamo questo uomo del Maryland, ad esempio, che ha seriamente corso un gran bel rischio a causa, appunto, delle troppe informazioni che ogni giorno cerchiamo di immagazzinare nella nostra memoria.

Iniziamo dal principio: un bel giorno, il tizio in questione ha comprato un Gratta e vinci ed è stato ben lieto di scoprire che quel biglietto gli aveva appena assicurato una vincita di 100 dollari. A quel punto, ha deciso di investirne 20 in un altro tagliando. Aveva fretta, doveva andare al lavoro, motivo per il quale se l’è infilato in tasca e ha lasciato la ricevitoria. Onde evitare di perderlo, ha ben pensato di nascondere il suo Bonus Bingo X20 nell’automobile, per poi partire alla volta dell’ufficio e iniziare la sua giornata lavorativa.

Gratta e vinci, centinaia di chilometri dopo la dolce scoperta

Il quartier generale dell’azienda in cui è impiegato è molto distante dalla sua abitazione, perciò quel giorno ha macinato, come sempre, un sacco di chilometri. E al termine della giornata, quando è tornato a casa, non lo ha neanche sfiorato il pensiero di quel biglietto dimenticato in macchina per tutte quelle ore. L’informazione era stata come cancellata dalla sua memoria.

Ad un certo punto, per fortuna, gli è tornato in mente ed è corso a recuperarlo. Ha così scoperto, con sua somma sorpresa, che sotto le 10 carte del suo gioco si nascondeva un premio del valore di 50mila dollari. Ma non era finita qui. In alto a sinistra ha scovato il moltiplicatore X10 che ha portato automaticamente la sua vincita a quota, udite udite, 500mila dollari.

“Ha giocato al Gratta e vinci del bingo – hanno detto i funzionari, alla luce del suo racconto – e i suoi occhi quasi lo hanno ingannato, facendogli pensare in un primo momento che si trattasse di un biglietto non vincente”. “Quasi scioccante quanto la vittoria – hanno poi aggiunto – è il fatto che inconsapevolmente abbia guidato con un Gratta e vinci del valore di mezzo milione di dollari a bordo!“. Un ospite tutt’altro che indesiderato.