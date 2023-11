Pescara-Rimini, Serie C: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Pescara-Rimini è una partita valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici e streaming gratis.

Il successo in Coppa Italia Serie C con il Pineto, battuto 1-0 all’Adriatico, per riprendere la corsa verso il primo posto. Il Pescara di Zdenek Zeman deve voltare pagina al più presto dopo le tre sconfitte consecutive con Torres, Recanatese e Carrarese che l’hanno fatto scivolare in sesta posizione, a -10 dal primo posto.

Perdere ulteriore terreno potrebbe essere deleterio per un club costruito per puntare alla promozione diretta dopo la beffarda eliminazione patita contro il Foggia negli scorsi playoff. L’esperto tecnico boemo e i suoi uomini vanno dunque a caccia di quei tre punti che mancano da quasi un mese (vittoria per 4-1 sulla Lucchese) e che gli consentirebbero di raggiungere la Lucchese, momentaneamente quarta, a quota 23 punti. In Abruzzo arriva il Rimini, penultimo in classifica ma rivitalizzato dal cambio in panchina: nelle ultime tre gare, con Emanuele Troise al timone della squadra, i romagnoli hanno ottenuto tre risultati positivi, un pareggio e due vittorie, fondamentali per abbandonare l’ultimo posto. Il nuovo tecnico è stato in grado di registrare una difesa che ancora adesso è la più battuta del girone B con 23 gol subiti in 11 partite. Prima dei due clean sheet consecutivi con Lucchese e Spal il Rimini aveva tenuto la porta inviolata esclusivamente con in coppa con il Gubbio.

Zeman dovrà rinunciare allo squalificato Mesik ma mancherà all’appello anche Tunjov, che ha già raggiunto il ritiro della sua nazionale, l’Estonia. Nel tridente offensivo giocheranno Merola, Tommasini e Cangiano. Modulo speculare anche per Troise, che davanti punterà su Lamesta, Capanni, e Morra, quest’ultimo decisivo contro la Spal.

Come vedere Pescara-Rimini in diretta tv e in streaming La sfida tra Pescara e Rimini è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Pescara ha voglia di ripartire dopo le tre sconfitte consecutive e il Rimini, nonostante l’ottimo impatto del nuovo tecnico, sembra essere l’avversario giusto per riuscirci. I romagnoli, infatti, sono la squadra che ha fatto peggio in trasferta, non raccogliendo nemmeno un punto. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Pescara-Rimini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi; Aloi, Squizzato, Franchini; Merola, Tommasini, Cangiano.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Lombardi; Lamesta, Morra, Capanni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1