Djokovic-Rune, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming e pronostici

Djokovic-Rune è un match valido per la fase a gironi degli Atp Finals di Torino: orario, diretta tv, streaming e pronostico dell’incontro.

Uno è a caccia del settimo trionfo al torneo dei Maestri e di un nuovo record: quello che gli permetterebbe, cioè, di superare Roger Federer in termini di coppe vinte alle Finals. L’altro a Torino ci è arrivato per il rotto della cuffia: ha agguantato la qualificazione un attimo prima che il gong iniziasse a suonare.

Il primo sarà quindi perfettamente a suo agio, essendo la sedicesima volta che giocherà in questa competizione. Il secondo ha già assaporato l’ebbrezza di calcare il cemento del Pala Alpitour, ma lo farà per la prima volta da titolare e non da riserva, come lo scorso anno. Tra Novak Djokovic e Holger Rune c’è un abisso, insomma, in tutti i sensi. Anagrafici, statistici, numerici e chi più ne ha più ne metta. E sarà un “battesimo” di fuoco, allora, per il danese, che si è ritrovato nel girone verde in compagnia del numero 1 al mondo, del numero 4 Jannik Sinner e del greco Stefanos Tsitsipas. Lui non teme nessuno, spavaldo com’è, ma è anche vero che ai piedi della Mole non ci arriverà in forma come lo è stato nella prima parte della stagione.

La parentesi sulla terra rossa lo aveva consacrato ad astro nascente del tennis mondiale, ma dopo Wimbledon il nativo di Gentofte ha vinto una partita sola. La discopatia di cui soffre non gli ha reso le cose facili, motivo per il quale in valigia con sé avrà senz’altro portato tutte le incognite che inevitabilmente aleggiano, ora come ora, attorno alla sua carriera. Poi vabbè, parliamo sempre di Rune, un piccolo fenomeno scogliatutto che sa bene come dare fastidio ai propri avversari. Cercherà di darne un po’ anche a Nole, contro il quale, su un totale di 4 incontri, ha vinto per ben due volte. L’ultima delle quali, come si ricorderà, a Roma, la scorsa primavera.

Dove vedere Djokovic-Rune in diretta tv e streaming

Il match tra Novak Djokovic e Holger Rune, valido per la fase a gironi degli Atp Finals, sarà trasmesso domenica 12 novembre in esclusiva su Sky non prima delle 21:00. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Inoltre, per chi non potesse seguire l’incontro in TV, c’è sempre l’opzione streaming da non scartare. Djokovic-Rune sarà trasmessa anche su Sky GO e NOW TV.

Djokovic-Rune: pronostico

Con Djokovic in formissima, reduce da una strabiliante cavalcata a Parigi-Bercy, l’epilogo di questo faccia a faccia sembra piuttosto scontato. Mai sottovalutare l’incognita Rune, certo, che contro i più grandi ha sempre dato il meglio di sé e che può contare, ora, sulle preziosissime dritte di Boris Becker. Ma Nole, al netto di tutto, dovrebbe riuscire a portare a casa la partita in due set.