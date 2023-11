Atletico Madrid-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Villarreal è una partita della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sta vivendo davvero un momento importante l’Atletico Madrid di Simeone. Che è al quarto posto in classifica, a solamente due punti dal Barcellona, e che in settimana ha messo le basi per il futuro. Sì, proprio il tecnico ha festeggiato dopo la straripante vittoria in Champions League contro il Celtic il prolungamento di contratto fino al 2027. Una vittoria a Madrid per l’argentino, che chiude così tutte le voci su un possibile addio.

E non c’è miglior modo di festeggiare un traguardo del genere con quella che deve essere per forza una vittoria. Trascinato da Morata e Griezmann, che hanno iniziato alla grande e che non hanno la voglia di fermarsi, i padroni di casa non avranno praticamente problemi a vincere contro il Villarreal. Che non solo è meno forte, e la classifica parla chiaro, ma che nel corso della settimana ha giocato giovedì in Europa andando a vincere in trasferta, e in rimonta, sul campo del Maccabi Haifa. Una gara ovviamente, visto che sta succedendo da quelle parti, giocata ad Atene, in Grecia, e pure a porte chiuse. Ma l’impegno c’è stato, ovviamente, e anche bello importante non solo sotto l’aspetto fisico ma soprattutto sotto quello mentale. Quindi? Quindi è ovvio che per tutti questi motivi l’Atletico Madrid sia ampiamente favorito.

Una gara indirizzata e ben definita. Una gara che l’Atletico Madrid di Simeone dovrebbe vincere senza particolari problemi. Sì, il tecnico chiederà alla sua squadra di festeggiare il rinnovo di contratto. E la squadra risponderà sul campo a questa richiesta.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Villarreal

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Griezmann; Correa, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Alti, Albiol, Gabbia, A Moreno; Akhomach, Capoue, Parejo, Baena; Sorloth, Pino

POSSIBILE RISULTATO: 2-0