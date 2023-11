Formazioni ufficiali Lazio-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida della Capitale. Le ultime dritte.

Di per sé il derby non è mai una partita come le altre. Quella che andrà in scena tra pochi minuti, però, ha tutta l’aria di configurarsi come una sorta di ultima chiamata per Lazio e Roma. I biancocelesti e i giallorossi si sfideranno infatti in un incontro dal contenuto emotivo non indifferente. Sebbene il campionato sia iniziato da poco, la sensazione è che le compagini di Mourinho e Sarri si giochino una fetta importante di stagione.

Sia i giallorossi che i biancocelesti si presentano all’appuntamento con numerose defezioni a causa dei numerosi infortuni. C’erano alcuni dubbi da ambo le parti, che sono stati sciolti soltanto nelle ultime ore. Ecco le scelte di Sarri e Mourinho:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Lazio-Roma, il pronostico marcatori

La posta in gioco è davvero molto alta ma rispetto agli ultimi derby le emozioni non dovrebbero mancare. Le amnesie difensive alle quali le due squadre ci hanno abituato in questo primo scorcio di stagione non possono essere trascurate nella valutazione complessiva. Il punto di forza della Roma è sicuramente il suo reparto offensivo. Nel caso in cui i giallorossi dovessero riuscire a trovare profondità e verticalità, si potrebbero creare scenari interessanti. A quel punto, l’opzione Lukaku marcatore diventerebbe un vero e proprio mantra difficile da evitare. Il belga vive un buon periodo di forma e ha spesso fatto male ai biancocelesti. Tuttavia, anche Sarri ha a disposizione frecce al proprio arco assolutamente letali. A tal proposito, occhio alla situazione riguardante le corsie esterne: Felipe Anderson, ad esempio, potrebbe mettere in apprensione il pacchetto arretrato di Mou e trovare il bandolo della matassa almeno una volta.

Probabili ammoniti e tiratori di Lazio-Roma

Quasi sicuramente sarà la Lazio a provare a fare la partita, sfruttando le qualità nel palleggio propria della compagine di Sarri. La partita si deciderà soprattutto a centrocampo: chi riuscirà ad avere il monopolio delle mediana, molto probabilmente metterà le mani su una contesa che si preannuncia assolutamente equilibrato. A tal proposito, occhio a due nomi per i tiratori: Cristante e Luis Alberto, molto bravi sia ad inserirsi che nel tiro dalla media-lunga distanza. Per quanto concerne la questione ammoniti, invece, i maggiori indiziati a finire sul taccuino del direttore di gara sembrano essere Mancini e Paredes da una parte e Cataldi, Pedro e Patric dall’altra. Da non escludere anche un giallo a Dybala, spesso plateale nelle proteste nell’ultimo periodo.