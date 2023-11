Gratta e Vinci, moltiplicatore fortunato: ha vinto in questo modo

Gratta e Vinci, il moltiplicatore in questo caso è fortunato. Ecco quello che è successo ad un cliente a Crotone che si è portato a casa una bella somma

Ormai i Gratta e Vinci, da un poco di tempo a questa parte, regalano molte possibilità di gioco. Non solo quella classica, con i numeri vincenti da trovare poi nel resto del tagliando, ma anche bonus con i segni, moltiplicatori, somme da leggere tre volte: insomma, tantissime possibilità per sognare la fortuna.

Ovvio che non succede spesso questo. Infatti è assai più semplice riuscire a perdere che a vincere. In più di una occasione anche da queste colonne vi abbiamo parlato delle varie probabilità di vincita che ogni tagliando mette a disposizione. In questo momento, tra tutti, ce n’è poi solamente uno che permette una vincita minima maggiore a quello che è il costo del biglietto stesso: il Vinci in Grande, che è quello che costa di più (25euro) e che mette in palio 40euro. E poi, giustamente, è quello che regala anche la vincita massima più alta di sempre: 6milioni di euro. Un colpo centrato lo scorso mese di giugno a Torino.

Gratta e Vinci, ecco come ha vinto

Tornando al discorso di prima vi parliamo adesso – notizia riportata dall’agenzia di stampa Agimeg.it – di una vincita alla Tabaccheria Crudo a Scandale, in provincia di Crotone. Protagonista il tagliando ‘New Bonus Tutto x Tutto‘ dal costo di 10 euro. In questo Gratta e Vinci, oltre alla classica modalità di trovare gli stessi numeri nell’area ‘I Numeri Vincenti‘ in una delle giocate, vengono offerte anche altre possibilità di vincita.

Un tagliando che permette di cercare la fortuna anche con il moltiplicatore e, in questo caso specifico, trovando solamente la scritta “PER” si vincono tutti i premi che ci sono in quella colonna. L’importo totale era di 100 euro (cinque volte 20euro) e la colonna dava un moltiplicatore pari a 5 volte la posta. Alla fine dei conti, con una sola scritta trovata, il fortunato vincitore ha portato a casa la bellezza di 500euro. Che non sono chissà quale cifra, ma pescati quasi all’ultima possibilità lasciano un buon ricordo.