Gratta e Vinci e SuperEnalotto: il bar baciato dalla dea bendata

Gratta e Vinci e Superenalotto, ecco il bar dove può succedere davvero di tutto. Se vi trovate in zona un salto fatelo, chissà…

Può un bar in Italia vantarsi di essere quello più fortunato degli altri? A quanto pare è proprio possibile, visto che non è che capiti tutti i giorni di vincere una somma così importante al Gratta e Vinci qualche mese dopo aver regalato la bellezza di oltre 4 milioni di euro a cinque giocatori che proprio lì avevano deciso di acquistare una quota del Superenalotto.

Sì, è proprio successo questo all’interno del bar Pasticceria Dolce Forno di Montecassiano in provincia di Macerata. Nel giorno in cui il Superenalotto ha regalato quella vincita storia, in questo esercizio commerciale – spiega Agimeg.it – erano state vendute la bellezza di 5 quote che valevano, ognuna, 4,1 milioni di euro. E pochi giorni fa, un cliente, ha deciso di sfidare la sorte comprando un Gratta e Vinci, il Nuovo 100X dal valore commerciale di 20euro, che gli ha permesso non di cambiare la propria vita come successo poco tempo fa, ma sicuramente di sistemarla un poco. Ma entriamo nel dettaglio.

Gratta e Vinci e Superenalotto, ecco 50mila euro

Un cliente abituale del bar, dopo aver fatto colazione, nel momento in cui ha pagato caffè e cornetto ha deciso di comprare il tagliando sopra citato, sperando chissà, magari di ritornare almeno dell’importo speso. E’ andata decisamente, ma decisamente, molto meglio.

Grattando grattando ha pescato dal jolly il colpo grosso, quello dal valore di 50mila euro. Una somma enorme, una di quelle che aiutano e non poco e che ti permettono anche di togliersi qualche sfizio nel corso del tempo. Ovviamente, come più volte vi abbiamo spiegato in questo caso, per riscuotere la vincita ci sono un paio di modi: o recarsi direttamente a Roma all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ti rilascia la ricevuta e che poi attraverso un bonifico oppure con un assegno ti fa arrivare la somma, oppure recarsi in uno sportello bancario San Paolo che si prende in carica la questione e ti rilascia la ricevuta dell’avvenuta vincita. In ogni caso, poco importa questo. Il colpo piazzato ha fatto sorridere tutti. Un consiglio: se siete in quella zona un passaggio al bar citato lo potete tranquillamente fare. Chissà…