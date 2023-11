Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Il Cagliari per la gloria, la Juventus per ufficializzare il suo ritorno prepotente come big della Serie A. Tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari, appuntamento di cruciale importanza per il cammino dei bianconero e dei rossoblu, alla ricerca di punti preziosi con i quali inseguire i propri obiettivi di classifica. Reduce dalla sofferta ma preziosa vittoria sul campo della Fiorentina, la compagine di Allegri vuole continuare a stupire per tenere il passo dell’Inter capolista.

Dopo un inizio difficile, però, i sardi sembrano aver ingranato la marcia. Il re delle rimonte Claudio Ranieri vuole prendersi la sua personale rivincita al cospetto della sua ex squadra. C’erano dei dubbi di formazione da ambo le parti. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Viola; Jankto; Pavoletti, Luvumbo.

Juventus-Cagliari, il pronostico marcatori

Kean e Chiesa possibili marcatori. In questo primo scorcio di stagione, i bianconeri hanno evidenziato non poche difficoltà a rendersi protagonista in zone gol, pur creando – soprattutto in alcune partite – molte occasioni con le quali provare ad andare a segno. La sensazione è che contro il Cagliari ci siano tutte le condizioni affinché l’attacco bianconero possa andare a segno. In questo momento Moise Kean è l’attaccante più in forma a disposizione di Allegri. Per spirito di sacrificio e prepotenza atletica, il bomber italiano vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Sfortuna e dettagli più o meno microscopici gli hanno negato la gioia del gol. Non è escluso che, qualora la Juventus dovesse avere un approccio veemente alla contesa, Kean possa sbloccarsi proprio contro il Cagliari, in una gara dal peso specifico non indifferente.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Cagliari

Una delle sorprese più liete tra le fila della Juventus è sicuramente Weston Mckennie. Il texano, al passo d’addio in estate, sta fornendo prestazioni convincenti sia come esterno destro che come mezzala. Dirottato sulla linea di centrocampo per far fronte alla situazione emergenziale, l’ex Schalke potrebbe trovare buoni spunti nell’inserimento e scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Potrebbe scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario anche Cambiaso; sul fronte opposto, la qualità di Viola potrebbe portare il tuttocampista ad impensierire Szczesny almeno una volta. Possibili ammoniti Dossena e Prati.