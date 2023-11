Gratta e Vinci, è già Natale online: provano tutti a fare Tombola

Gratta e Vinci, è già Natale anche se non sembra: in questo modo stanno tutti provando a fare Tombola. Ecco il nuovo tagliando online

Ci sono dei momenti dell’anno che tutti, chi per un motivo o chi per un altro, aspettano. E tra questi c’è senza dubbio il Natale che, guarda il caso, ormai è quasi alle porte. Ve ne siete accorti? Noi onestamente no, viste le temperature che ancora ci sono o che ci sono state fino a poco tempo fa che tutto lasciano pensare tranne che alla neve oppure ai maglioni di lana e alle calze da regalare.

Ma questo avvicinamento – che c’è, lo giuriamo – non è passato inosservato a chi gestisce i giochi in Italia. E in questo caso a chi gestisce la pubblicazione di nuovi Gratta e Vinci che poi sotto le feste possono tornare utili: magari regalano qualche vincita per comprare quel regalino in più che tutti noi non sappiamo se fare, oppure potrebbero regalare quella vincita per fare quel regalo importante a chi abbiamo più a cuore. Non che serva il regalo in questo caso, ma ormai la “tradizione” vuole questo e chi siamo noi per dire che non si fa così? Vabbè, altro discorso, andiamo a vedere proprio qual è il nuovo tagliando che è stato messo in circolazione su Internet, visto che si tratta di un nuovo gioco che si può fare solamente online.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo biglietto

Si chiama Tombola Fortunata (c’è pure nei rivenditori autorizzati) e ha un costo di 5 euro e ovviamente anche il nome porta a pensare al Natale. Non solo, vista che l’interfaccia grafica è proprio con i cappelli di Babbo Natale. Online però si può decidere anche di giocare in un altro modo, con altri colori.

Sono 11 le categoria di vincita in questo caso: il costo come detto è di 5 euro e il premio massimo è quello di 500mila euro. Mamma quanti regali si potrebbero fare in questo modo. Ma non solo, ci sono altri premi: 10 euro, 15 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1.000 euro e 10.000 euro. Anche quest’ultima somma non sarebbe proprio male da centrare. Sì, pure in questo caso di regali ne potrebbero uscire un bel poco.