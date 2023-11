Juve, rinnovi in salita: “Per Vlahovic c’entra la cessione”

Una settimana fa si parlava dei possibili rinnovi di Rabiot e Vlahovic: ora per il serbo la situazione appare molto più complicata.

Dusan Vlahovic potrebbe rifiutare il rinnovo per spingere la Juve a cederlo già nel mercato di riparazione, ma anche in caso di prolungamento la via della cessione appare quasi tracciata; per gli altri rinnovi c’è fiducia rispetto al sì di Rabiot (ne riparlerà più avanti).

Sono questi alcuni dei temi trattati da Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto ai microfoni di TvPlay. Innanzitutto il giornalista ha argomentato a proposito della necessità dei bianconeri di prendere almeno un centrocampista nel mercato di riparazione.

“A gennaio la Juventus pensa di fare un centrocampista“, ha spiegato Guidi. “Phillips è una buona occasione: è stato pagato dal City parecchio a suo tempo e a gennaio non si riuscirà a rientrare dell’investimento, per questo si potrebbe aprire al prestito. Lui vuole giocare per mantenere il posto in Nazionale almeno per questi mesi. La Juventus ha fatto un sondaggio, anche con i procuratori“.

“Ci sono altri nomi“, ha aggiunto il giornalista, “come quello di Hojbjerg. Difficile che vada in prestito però. Il Tottenham rischia di rimanere corto e direbbe si solo se monetizzasse per cercare un altro centrocampista. Teniamo la porta aperta per altre soluzioni. Non credo abbia voglia di spendere, la Juventus: si cercheranno occasioni”.

Rinnovi in casa Juve: “Vlahovic può accettare il prolungamento per ottenere la cessione“

“Il rinnovo di Vlahovic è un affare parecchio complesso“, ha poi ripreso l’intervistato. “Dopo un buon avvio, il serbo ha avuto qualche problema fisico. Non è un titolare fisso in questo momento. Se dovesse giocare la prossima, Kean sarebbe alla sesta da titolare. E uno come Vlahovic soffre di essere una seconda scelta“.

“Allo stesso tempo“, ha continuato Guidi, “Vlahovic ha un contratto importante a salire sino a dodici netti: fra i rinnovi il suo è il più complicato. Partire da quello come base per il rinnovo è oggi impossibile: il serbo dovrebbe abbassare di molto le pretese. Ha ancora due anni di contratto, è giovane. Può accettare questa proposta solo per permettere la vendita. Però è una soluzione complicata”.

“Il discorso sul rinnovo di Rabiot si farà più avanti. Anche la mamma lo ha detto, c’è una apertura di massima. Dipende dal percorso della Juve. Rabiot è molto legato ad Allegri. Quest’anno ha fatto una scelta coraggiosa a restare. Se dovesse entrare in Champions chiaro che si parlerà, se invece non ci si dovesse qualificare o se arrivasse un’altra super offerta potrebbe fare un’altra scelta”.