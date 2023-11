Aryna Sabalenka, il relax ti fa bella: magie in spiaggia, la tigre è divina

Aryna Sabalenka, finalmente è tempo di vacanze e di scatti bollenti per la protagonista indiscussa di questo 2023.

Vuoi perché la sua più acerrima avversaria era ispiratissima, vuoi perché le condizioni del campo erano quelle che erano, sta di fatto che Aryna Sabalenka non è riuscita a centrare l’ultimo obiettivo che intendeva raggiungere nel 2023. Cosa che assolutamente non rende meno straordinaria, in ogni caso, la stagione da cui è reduce.

La tigre bielorussa ha fatto passi da gigante, negli ultimi 12 mesi. Innanzitutto perché è riuscita a fare quello che molti tennisti sognano per tutta una vita, vale a dire vincere uno Slam. E poi perché, grazie ai numerosi traguardi collezionati, ha potuto scalzare la numero 1 Iga Swiatek dal trono e prendersi lo scettro di regina del ranking Wta. È rimasta in vetta alla classifica per una manciata di settimane soltanto, ma già in Australia potrà provare a riprendersi quel posto in cui si è sentita così a suo agio. Il 2023 è ormai andato e si è chiuso con la polacca in cima, ma il bello del tennis è proprio questo: che certe emozioni fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Non è il momento di pensarci, comunque. Non ancora. Adesso Aryna Sabalenka non dovrà fare altro che riposarsi, almeno per un po’. E tirare le somme, riflettendo sugli straordinari successi di questa stagione da top player e, perché no, sugli errori che le hanno impedito di chiuderla da numero 1.

Aryna Sabalenka, finalmente relax: look mozzafiato anche sull’amaca

Sicuramente la bella e statuaria tennista, come tutti gli altri campioni e campionesse del circuito, partirà per una bella vacanza in qualche località esotica, in cerca di sole e di relax. I giorni immediatamente successivi alle Wta Finals li ha però trascorsi proprio a Cancun, sede del chiacchieratissimo torneo.

Dal resort di cui è stata ospite ha postato diversi scatti, uno dei quali ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei follower. E se li avete già passati in rassegna, non faticherete a capire di quale stiamo parlando.

La foto in questione è quella che ritrae la tigre bielorussa “spalmata” su un’amaca, in totale relax, con indosso un completino sportivo molto succinto. Sorride ed è finalmente serena, la dolce Aryna, che al netto di come sia andata a finire è stata la protagonista assoluta del 2023 e che tanto, in termini umani e sportivi, ha dimostrato nel corso di tutti i tornei ai quali ha preso parte in questi magici 12 mesi.