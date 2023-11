Bayern Monaco-Galatasaray, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Galatasaray è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

La seconda tripletta di Harry Kane con la maglia del Bayern Monaco è arrivata nella partita più importante, il Der Klassiker con gli storici rivali del Borussia Dortmund. I bavaresi, sabato scorso, hanno dominato il big match del Signal Iduna Park (0-4) dal primo all’ultimo minuto, ribadendo la loro superiorità ed infliggendo ai gialloneri una delle sconfitte più pesanti di sempre, per giunta davanti al loro pubblico.

Era la reazione che Thomas Tuchel si aspettava dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Germania contro una squadra che milita in terza serie, il Saarbrucken. In questo modo il Bayern Monaco ha potuto impedire la fuga del Bayer Leverkusen, sempre al comando della classifica della Bundesliga con due punti di vantaggio sui campioni in carica. Per potersi dedicare esclusivamente al campionato, Muller e compagni dovranno archiviare nel più breve tempo possibile la questione Champions: in coppa i bavaresi sono a punteggio pieno nel proprio girone ed in caso di vittoria sul Galatasaray all’Allianz Arena potrebbero già festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo.

Dominio bavarese

Il Bayern Monaco, battendo i turchi, potrebbe addirittura già blindare il primo posto se nella sfida di Copenaghen lo United non dovesse riuscire ad avere la meglio sui danesi.

Il match d’andata, intanto, non ha riservato grosse sorprese (1-3): raggiunto da un rigore di Icardi dopo essere andato in vantaggio con Coman, il Bayern nella ripresa ha segnato due gol nel giro di sei minuti, prima con il solito Kane e poi con il talentino Musiala. Quella coi tedeschi è stata la prima sconfitta stagionale per gli uomini di Okan Buruk, che nella Super Lig turca invece stanno volando: grazie al successo per 2-1 nell’ultima giornata contro il Kasimpasa, i giallorossi hanno superato in vetta alla classifica i rivali cittadini del Fenerbahçe, sconfitti a sorpresa dal Trabzonspor.

Come vedere Bayern Monaco-Galatasaray in diretta tv in chiaro e streaming

Bayern Monaco-Galatasaray è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Bayern Monaco-Galatasaray è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Galatasaray già due settimane fa ha dimostrato di poter fare poco contro questo Bayern Monaco, che come al solito nella fase a gironi di Champions League si conferma implacabile. Lecito attendersi un’altra vittoria dei bavaresi in una partita da più di due gol complessivi e almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Galatasaray

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Coman; Kane.

GALATASARAY (4-2-3-1): Güvenç; Boey, Sánchez, Bardakcı, Angeliño; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi.

Il Galatasaray riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1