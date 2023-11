Copenaghen-Manchester United, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Copenaghen-Manchester United è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Un gol di Bruno Fernandes in pieno recupero sabato scorso ha tolto le castagne dal fuoco ad Erik ten Hag, la cui panchina era tornata a vacillare dopo le due brutte sconfitte casalinghe (entrambe per 0-3) contro Manchester City e Newcastle nel giro di pochi giorni. Il Manchester United è tornato così a vincere ma senza convincere ancora del tutto.

Prima del successo contro il Fulham (0-1) in Premier League l’ultima affermazione dei Red Devils risaliva al match di Champions League contro il Copenaghen, partita da vincere a tutti i costi per muovere una classifica che dopo le prime due giornate si era fatta preoccupante e che vedeva gli uomini di ten Hag inchiodati all’ultimo posto a quota zero punti. Contro i coriacei danesi, tuttavia, non è stato assolutamente semplice spuntarla ed è grazie all’ex portiere dell’Inter Onana, subito riscattatosi dopo la prestazione disastrosa con il Galatasaray, che lo United ha potuto prendersi l’intera posta in palio: l’estremo difensore camerunense ha parato a Larsson il rigore che nell’extratime poteva regalare un preziosissimo pareggio alla squadra di Jacob Neestrup, nel turno precedente già uscita a testa alta dal confronto con il Bayern Monaco.

Rischio flop per i Red Devils

Il Manchester United, oltre a vincere in Danimarca, dovrà sperare che i bavaresi rispettino il pronostico contro i turchi, per superare Icardi e compagni in classifica e giocarsi lo scontro diretto a Istanbul senza avere l’obbligo dei tre punti.

Il Copenaghen, reduce da tre vittorie di fila in patria tra coppa nazionale e Superligaen, è in un buon momento nonostante abbia totalizzato finora solamente un punto, frutto del pareggio con il Galatasaray all’esordio. Nell’ultimo fine settimana i danesi hanno consolidato la vetta in virtù del successo sul Randers, abbattuto 2-4 a domicilio. Neestrup dovrà fare a meno di Khocholava, Clem e Meling, tutti e tre indisponibili, ma sono in forte dubbio anche Elyounoussi e l’ex atalantino Cornelius. Nello United dovrebbe giocare Amrabat in mediana in coppia con McTominay, assenti Shaw, Malacia e Diallo.

Come vedere Copenaghen-Manchester United in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Copenaghen e Manchester United è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Copenaghen-Manchester United è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Copenaghen all’andata ha affrontato il Manchester United a viso aperto, dimostrando di poter contare su una buona organizzazione di gioco e non disdegnando di prendere l’iniziativa. Per questi Red Devils indecifrabili non si prospetta una trasferta comoda: si può dare fiducia alla squadra di ten Hag ma in caso di vittoria lo scarto sarà minimo.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Manchester United

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Larsson, Claesson, Achouri.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Dalot; Amrabat, McTominay; Mount, Bruno Fernandes, Garnacho; Højlund.

Il Copenaghen riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2