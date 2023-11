Roma-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Lecce è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non c’è stato bisogno dei tanto temuti fischietti per intimorire Lukaku a San Siro. L’ex Inter contro la sua vecchia squadra ha recitato la parte dello spettatore non pagante in quella che, con ogni probabilità, verrà ricordata come una delle prestazioni più impalpabili da quando l’attaccante belga veste la maglia della Roma.

I giallorossi hanno perso “solo” 1-0 contro gli uomini di Simone Inzaghi ma è un punteggio fin troppo generoso, che non rispecchia quella che è stata la prova, assai mediocre, della squadra di José Mourinho, incappata nella quarta sconfitta stagionale. Nel capoluogo meneghino si è interrotta pure la lunga striscia di vittorie – cinque di fila tra campionato ed Europa League – che aveva permesso ai capitolini di recuperare posizioni in classifica e ad assestarsi a ridosso della zona Europa. Fatto sta che dopo 10 turni la Roma occupa un tanto deludente quanto anonimo nono posto e sono già cinque i punti da recuperare sull’Atalanta quarta. Assume dunque una valenza importante la sfida con il Lecce, altra squadra che come lo Slavia Praga – affrontato dalla Roma due settimane fa in coppa – non evoca bei ricordi a causa di quello scudetto sfumato all’ultima giornata nel 1985.

I salentini, tuttavia, hanno perso qualche certezza rispetto a un mese fa e non è un caso che, dopo l’arrembante inizio di stagione, non riescano più a vincere da oltre un mese. Gli uomini di Roberto D’Aversa sono reduci da ben due sconfitte casalinghe, la prima in campionato con il Torino (0-1) e la seconda in Coppa Italia con il Parma (2-4).

Roma-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Mourinho spera di poter contare di nuovo su Dybala, ma l’argentino, così come Spinazzola, resterà in dubbio fino all’ultimo. Assente Paredes per squalifica, a centrocampo il suo posto lo prenderà Bove, visto che Renato Sanches ha recuperato ma ha troppi pochi minuti nelle gambe per partire titolare. Davanti, con Lukaku, giocherà El Shaarawy.

Nel Lecce è ballottaggio tra Strefezza e Banda su chi dovrà completare il tridente offensivo con Almqvist e Krstovic. In mezzo Rafia è in vantaggio su Oudin. In forse Kaba.

Come vedere Roma-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Lecce, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Lecce ormai da tempo non è più uno spauracchio per la Roma, che contro i salentini ha vinto oltre l’80% delle partite casalinghe in Serie A e negli ultimi cinque confronti è sempre rimasta imbattuta. La squadra di Mourinho dovrebbe riuscire a voltare subito pagina dopo la sconfitta di San Siro: del resto, in casa ha conquistato 10 dei suoi 14 punti totali, segnando anche 10 gol in 5 partite. Roma vincente in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

In Roma-Lecce le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1