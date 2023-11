Reggiana-Lecco, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Lecco è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Non crediamo, e siamo sicuri che nessuno lo credesse, che Emiliano Bonazzoli avrebbe potuto avere un impatto così clamoroso da quando si è seduto sulla panchina del Lecco. Due vittorie per la squadra lombarda, entrambe in trasferta, contro Pisa e Palermo. Adesso arriva un’altra trasferta, la terza di fila, perché contro i toscani è stato giocato un recupero. Sì, al debutto era arrivata una sconfitta, ma è stata annullata dal cammino riuscito nelle gare successive.

Formazione in forma, quindi, quella ospite. Come è in forma anche quella allenata da Alessandro Nesta, che dopo un avvio un poco così ha trovato le misure e arriva da due vittorie di fila contro Venezia e FeralpiSalò. Nemmeno in questo caso si scherza: ma c’è sicuramente un passaggio da tenere in considerazione, assai importante. La Reggiana è stata impegnata in Coppa Italia e ha giocato 120 minuti contro il Genoa. Per una formazione non abituata al doppio impegno potrebbe essere un problema. La testa però senza dubbio è sempre stata al campionato, con l’obiettivo della salvezza dopo la promozione dello scorso anno ben chiaro in testa. Ma qualche problema fisico ci potrebbe essere, senza dubbio.

Ecco perché ci spingiamo, in questo match, verso il pareggio. A differenza di quanto avremmo potuto dire in un’altra situazione e in una settimana diversa. Senza partite in mezzo.

Come vedere Reggiana-Lecco in diretta tv e in streaming

Reggiana-Lecco è in programma domenica 5 novembre alle ore 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Lecco

Forse questa è davvero una gara da tripla, visto il momento che in campionato stanno attraversando le due squadre. Ma per quanto raccontato prima, e per il valore delle due formazioni che scenderà in campo, ci sentiamo di dire pari. In un match da almeno una rete a testa. Sicuro.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Rozzio, Marcandalli, Pierangolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Antiste, Girma; Gondo.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Crociata; Buso, Novakovich, Sersanti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1