Parma-SudTirol, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-SudTirol è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Passo da Serie A. E vittorie contro squadre di Serie A. La sensazione dopo questa prima parte di stagione, è che la formazione di Pecchia sia ormai decisamente favorita a prendersi la promozione diretta. Anche contro il SudTirol, che è un osso duro, dovrebbe arrivare una vittoria.

Sì, il Parma è favorito. E dovrebbe anche riuscire a battere la squadra di Bisoli nonostante gli emiliani abbiano giocato, e vinto, durante la settimana, contro il Lecce in trasferta in Coppa Italia. Un doppio vantaggio che i pugliesi erano riusciti a recuperare per poi vedere il Parma passare in pieno recupero. Ecco, un altro segnale arrivato che non si può minimamente non considerare: la formazione di Pecchia ha qualità morali importanti che la spingono forte verso l’obiettivo stagionale. Perché su questo non ci sono e non ci possono essere dubbi. Il Parma vuole vincerlo questo campionato e tornare nella massima serie. Bene, se fin qui abbiamo parlato dei padroni di casa un giusto passaggio lo meritano anche gli ospiti, che arrivano a questo match dopo due vittorie di fila, contro Cremonese e Sampdoria, quindi anche belle importanti, ma che difficilmente riusciranno a imbrigliare una squadra che al momento gira alla grande. Per Bisoli una domenica da dimenticare.

Come vedere Parma-SudTirol in diretta tv e in streaming

Parma-SudTirol è in programma domenica 5 novembre alle ore 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-SudTirol

Parma favorito. E che dovrebbe riuscire a prendersi un’importante vittoria contro il SudTirol rimanendo ben saldo in testa alla classifica del campionato cadetto. Una sfida che i padroni di casa potrebbero riuscire a vincere anche senza subire reti. Sarà un match tattico, molto, e si potrebbe decidere con la giocata del singolo.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Benedyczack; Bonny.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Ciervo, Peeters, Tait, Rover; Rauti, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0