Cremonese-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Spezia è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La vittoria contro il Cittadella in Coppa Italia ha mandato due segnali: la Cremonese ci crede fino alla fine sempre, anche perché altrimenti non segni al minuto 120, e può contare su quello che è il più forte attaccante del campionato, Massimo Coda.

Una rete dell’ex Genoa ha regalato alla formazione di Stroppa il passaggio del turno e la possibilità di andare a giocare all’Olimpico all’inizio dell’anno. Insomma, una bella settimana per i lombardi che però, contro lo Spezia, potrebbe pagare sotto l’aspetto fisico questa prova assai importante. Noi invece ci sentiamo di dare un altro senso al match: l’euforia potrebbe dare quell’adrenalina e quella voglia che serve per superare una buona squadra come lo Spezia di Alvini che però sta faticando tantissimo in questa stagione e che adesso si ritrova in piena zona playout. Non ci possono essere davvero dubbi sul fatto che gli ospiti, prima o poi, riusciranno a tirarsi fuori. Ma non sembra essere arrivato il momento. La Cremonese vuole risalire, e ha come detto gli uomini per farlo davvero. Anche perché, è giusto ricordarlo anzi è un obbligo, pure lo Spezia in mezzo alla settimana ha avuto un impegno durato 120minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo. Il risultato però è stato diverso, con una sconfitta ai rigori per i liguri. Che non ci pensavano al passaggio del turno, ma che una volta che erano lì ci hanno sperato.

Come vedere Cremonese-Spezia in diretta tv e in streaming

Cremonese-Spezia è in programma domenica 5 novembre alle ore 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Spezia

Insomma, nonostante entrambe abbiano avuto una gara in mezzo alla settimana, c’è una che sta meglio dell’altra. La Cremonese, senza dubbio. Che si prenderà un’importante vittoria che la rilancerebbe in maniera prepotente in classifica.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Bianchetti, Tuia, Ravanelli; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vasquez, Zanimacchia; Coda, Okereke.

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikoalou; Elia, Cassata, Esposito, Reca; Antonucci; Zurkoswki; F.Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1