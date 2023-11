Cagliari-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Genoa è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In Serie B Cagliari e Genoa sono state solo di passaggio, ritrovando la massima serie dopo appena un anno dalla dolorosa retrocessione di due stagioni fa. L’obiettivo di entrambe, adesso, è una salvezza tranquilla ma finora solamente la squadra di Alberto Gilardino ha dato la sensazione di avere le carte in regola per poterla raggiungere.

Sì, molto meglio il Genoa in queste prime 10 giornate di campionato, che ha quasi il doppio dei punti del Cagliari, fermo a quota 6 e penultimo in classifica. I liguri, anche grazie ad una campagna acquisti ambiziosa, stanno dimostrando di potersela cavare e la vittoria sulla Salernitana nello scontro diretto di una settimana fa è stata un’ulteriore conferma. Decisivo ancora una volta l’islandese Gudmundsson, capace di non far avvertire l’assenza dell’oriundo Retegui, fermato da un infortunio. Granata battuti 1-0 e terza vittoria in campionato dopo quelle, altisonanti, con Lazio e Roma. Genoa che ha invece avuto bisogno dei supplementari per avere ragione della Reggiana, affrontata mercoledì scorso in Coppa Italia: nell’extra-time, manco a dirlo, s’è preso la scena ancora una volta l’ex Az Alkmaar, in gol su assist di Malinovskyi (2-1). Ha superato il turno anche il Cagliari, che com’era avvenuto lo scorso agosto contro il Palermo l’ha spuntata nei supplementari, piegando l’Udinese (1-2) all’ultimo respiro con una rete del rientrante Lapadula.

Due successi consecutivi per la squadra di Claudio Ranieri, che domenica ha interrotto il digiuno di vittorie in campionato grazie alla rimonta clamorosa – e per certi versi storica – sul Frosinone, segnando quattro gol negli ultimi 20 minuti dopo essere finita sotto 3-0: mai nessuno c’era mai riuscito con così poco tempo a disposizione.

Cagliari-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Torna l’abbondanza in attacco per Ranieri, che adesso ha anche un Lapadula in più. In ogni caso dal 1′ partirà Pavoletti, “premiato” per la doppietta al Frosinone, in coppia con Luvumbo. In porta confermato Scuffet, mentre Zappa prenderà il posto dell’infortunato Nandez a sinistra. A centrocampo spazio al trio Makoumbou-Prati-Deiola.

Nel Genoa toccherà a Sabelli e De Winter formare la catena di sinistra. Si è pero fermato di nuovo Retegui, che molto probabilmente salterà le prossime due partite. Davanti Gudmundsson ricomporrà la coppia con Ekuban. Out anche l’ex Milan Messias e Jagiello.

Il pronostico

Il Cagliari dà l’impressione di essere più “vivo” rispetto a qualche settimana fa e la vittoria strepitosa contro il Frosinone può fare da spinta propulsiva. I sardi dovrebbero dunque evitare la sconfitta contro un Genoa che in trasferta sembra essere più vulnerabile. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo.

GENOA (3-5-2): Martinez; Sabelli, Dragusin, Vasquez; De Winter, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1