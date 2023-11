Verona-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Monza è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una squadra in piena crisi, il Verona, contro un’altra che ha invece ripreso a viaggiare sulle stesse medie dello scorso anno, il Monza.

Chi sta peggio sono ovviamente gli scaligeri, che stanno ancora campando di rendita grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due giornate di campionato contro Empoli e Roma. Quell’avvio, che aveva risvegliato gli entusiasmi di una piazza ancora scossa per la retrocessione evitata solo nello spareggio dello scorso giugno con lo Spezia, era evidentemente solo un’illusione. Dal successo con i giallorossi, datato fine agosto, il Verona non ha più vinto, collezionando a malapena due pareggi nelle successive otto partite. La squadra di Marco Baroni negli ultimi due turni non ha avuto neppure un calendario facile, dovendo affrontare Napoli e Juventus. Sono diventate tre le sconfitte consecutive dopo l’1-0 dell’Allianz Stadium: contro i bianconeri i gialloblù erano quasi riusciti a cavarsela, ma in pieno recupero è arrivata la doccia fredda del gol di Cambiaso. In settimana il Verona è stato eliminato anche dalla Coppa Italia, arrendendosi 2-0 al Bologna in terra felsinea.

I brianzoli sono invece reduci dal pareggio casalingo con l’Udinese, sesto risultato utile nelle ultime sette giornate, in cui l’unica sconfitta è stata quella con la Roma all’Olimpico.

Può rimproverarsi poco, finora, la squadra di Raffaele Palladino, che avrà forse qualcosa in meno rispetto rispetto alla passata stagione ma ha mantenuto intatta la sua identità. L’uomo in più di questo Monza è sicuramente Andrea Colpani, centrocampista-trequartista con il vizio del gol ed attuale cannoniere della squadra con cinque reti all’attivo.

Verona-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni può di nuovo contare sul difensore Hien, che tornerà dal 1′ andando a completare il terzetto difensivo formato anche da Magnani e Dawidowicz. A destra Faraoni potrebbe avere la peggio nel duello con Terracciano, mentre davanti Bonazzoli è favorito su Ngonge.

Il Monza non ha bisogno di fare turnover, non avendo giocato in settimana in Coppa Italia – i brianzoli erano stati eliminati già ad agosto – e Palladino cambierà poco rispetto alla partita di domenica con l’Udinese. In attacco Colombo, supportato da Colpani e Mota.

Come vedere Verona-Monza in diretta tv e in streaming

Verona-Monza è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Verona e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Solo l’Empoli ha segnato meno gol del Verona, squadra che ci ha ormai abituati ai bassi punteggi e che solamente in un’occasione (contro la Roma, ndr) ha realizzato più di una rete. Un problema che gli scaligeri condividono proprio con il Monza, alle prese con un altro attacco che segna con il contagocce: in otto delle dieci partite che hanno visto protagonisti i brianzoli solo due volte sono stati segnati più di due gol. I brianzoli dovrebbero dunque riuscire ad evitare la sconfitta in una gara verosimilmente poco spettacolare.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Duda, Lazovic; Bonazzoli, Djuric.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

Verona-Monza: chi vince? Verona

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1